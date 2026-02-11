Eurolyga 2025
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
92
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
76
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
109
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
91
„Barcelona“
„Barcelona“
97
Rungtynių statistika
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Areštuotas Kauno „Žalgirio“ trenerio turtas: pradėtas net 21 teismo procesas

2026 m. vasario 11 d. 12:53
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos fizinio parengimo trenerio Nerijaus Navicko bėdos tęsiasi toliau.
Daugiau nuotraukų (10)
Vasario 4-ąją socialiniuose tinkluose pasirodė įrašai, kuriuose N. Navicko įmonė UAB „VN Grupė“, valdanti internetinę svetainę mondo.lt, buvo kaltinama apgaudinėjanti žmones – priimanti užsakymus, tačiau jų neįvykdanti ir negrąžinanti pinigų.
Teisinių paslaugų bendrovė „Juris LT“ praneša, kad N. Navicko vadovaujama įmonei yra pradėtas net 21 teismo procesas, kur įmonė dalyvauja kaip atsakovė. Taip pat jau buvo pareikšti septyni anstolių raginimai.
Be to, yra įregistruotas ir vienas turto areštas. Įmonės skola „Sodrai“ – 1256,01 euro.
„Juris LT“ teigimu, į bendrovę kreipiasi asmenys, kurie nurodo iš UAB „VN grupė“ pirkę baldus, tačiau užsakytos prekės jiems nebuvo pristatytos per sutartyse numatytus terminus, o sumokėtos avansinės įmokos ar visa sumokėta kaina – negrąžinta.
„Matome sisteminę problemą – dalis klientų teigia negaunantys nei užsakytų baldų, nei pinigų. Atsižvelgiant į viešai prieinamą informaciją apie įmonės finansinę situaciją bei vykstančius teisinius procesus, vartotojams rekomenduojame būti itin atsargiems“, – teigiama „Juris LT“ komentare.
Pats N. Navickas Lrytas teigė, kad nuo šiol pagrindine darboviete bus tik Kauno „Žalgirio“ klubas, o įmonei yra pradėta bankroto procedūra.
„Naujų užsakymų nebepriimame, esame išjungę savo svetainę (www.mondo.lt – aut. past.), veikla jokia nevyksta. Su klientais papildomai susisieks bankroto administratoriai“, – pasakojo N. Navickas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) įmonės atvejis yra žinomas. Lrytas adresuotame VVTAT komentare nurodoma, kad vien per šiuos metus yra gauta apie 60 vartotojų prašymų, o 2025-aisias buvo gauti 77 prašymai.
Daugiau apie šią istoriją – Lrytas verslo skiltyje.
Kauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)Eurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.