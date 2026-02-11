Areštuotas Kauno „Žalgirio“ trenerio turtas: pradėtas net 21 teismo procesas

Vasario 4-ąją socialiniuose tinkluose pasirodė įrašai, kuriuose N. Navicko įmonė UAB „VN Grupė“, valdanti internetinę svetainę mondo.lt, buvo kaltinama apgaudinėjanti žmones – priimanti užsakymus, tačiau jų neįvykdanti ir negrąžinanti pinigų.
Teisinių paslaugų bendrovė „Juris LT“ praneša, kad N. Navicko vadovaujama įmonei yra pradėtas net 21 teismo procesas, kur įmonė dalyvauja kaip atsakovė. Taip pat jau buvo pareikšti septyni anstolių raginimai.
Be to, yra įregistruotas ir vienas turto areštas. Įmonės skola „Sodrai“ – 1256,01 euro.
„Juris LT“ teigimu, į bendrovę kreipiasi asmenys, kurie nurodo iš UAB „VN grupė“ pirkę baldus, tačiau užsakytos prekės jiems nebuvo pristatytos per sutartyse numatytus terminus, o sumokėtos avansinės įmokos ar visa sumokėta kaina – negrąžinta.
„Matome sisteminę problemą – dalis klientų teigia negaunantys nei užsakytų baldų, nei pinigų. Atsižvelgiant į viešai prieinamą informaciją apie įmonės finansinę situaciją bei vykstančius teisinius procesus, vartotojams rekomenduojame būti itin atsargiems“, – teigiama „Juris LT“ komentare.
Pats N. Navickas Lrytas teigė, kad nuo šiol pagrindine darboviete bus tik Kauno „Žalgirio“ klubas, o įmonei yra pradėta bankroto procedūra.
„Naujų užsakymų nebepriimame, esame išjungę savo svetainę (www.mondo.lt – aut. past.), veikla jokia nevyksta. Su klientais papildomai susisieks bankroto administratoriai“, – pasakojo N. Navickas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) įmonės atvejis yra žinomas. Lrytas adresuotame VVTAT komentare nurodoma, kad vien per šiuos metus yra gauta apie 60 vartotojų prašymų, o 2025-aisias buvo gauti 77 prašymai.
