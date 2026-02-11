D. Motiejūnas rėžė apie Lietuvos rinktinės žaidėjus: „Tai rodo žemą intelektą“

Belgrado „Crvena Zvezda“ atstovaujantis lietuvis dalyvavo „Euro Insiders“ tinklalaidėje, kur pareiškė, kad 2024-aisias, kai ir įvyko skandalas, Lietuvos krepšinio rinktinė buvo praradusi pamatines vertybes ir tapusi pajuokos objektu.
„Tikiu, kad lyderis yra ne tas, kuris viską daro tobulai, bet tas, kuris tinkamu laiku reaguoja. Tuo metu mūsų rinktinė buvo tapusi pajuokos objektu, buvo prarastos vertybės. Žaidėjai buvo praradę supratimą, kokius marškinėlius vilki, už ką kovoja. Kažką reikėjo daryti. Priėmiau sprendimą tai padaryti. Aišku, žinojau, kad tai greičiausiai bus mano karjeros rinktinėje pabaiga.
Nesu kvailas, žinojau, kad bus pasekmių, bet geriau atstovėti ir parodyti savo vertybes ar tiesiog pamiršti ir galvoti, kad „ai, kiti pasirūpins“, ir tai tęsti, toliau keisti trenerius, toliau kaltinti federaciją, trenerius? Po kiekvieno fiasko tai kartojosi metų metus. Kažkas turėjo keistis. Gal tai nebuvo padaryta geriausiai, tačiau tai man kainavo daugiau nei bet kam kitam. Aš šitą informaciją paviešindamas prisiėmiau atsakomybę, bet žmonės, kurie taip elgėsi, slėpėsi krūmuose“, – aiškino D. Motiejūnas.
Žaidėjas po savo pareiškimų susilaukė didžiulės kritikos iš buvusių rinktinės žaidėjų, buvo kaltinamas paviešinęs dalykus, kurie neturi būti viešinami.
Tinklalaidėje D. Motiejūnas teigė nusprendęs, kad turi būti tas žmogus, kuris pakeistų dabartinę situaciją, ir puikiai suprato, kad toks žingsnis turbūt reikštų jo karjeros rinktinėje pabaigą.
„Nenoriu labai leistis į detales, bet kadaise krepšinį statėme kartu su mūsų laisve, meile. Kartu tu pamini ir šitas vertybes, kai negali pasiruošti ir dvi savaites būti ramiai, profesionaliai. Niekas daugiau neprašo. Buvo keletas vyrų, kurie sakė „kai viskas baigsis, kai pateksim, išeisim“, aš eičiau su jais, nematau problemos, bet kai tai pradedi daryt prieš lemiamą dvikovą, tai tiesiog liudija profesionalumo trūkumą, rodo žemą intelektą“, – pareiškė krepšininkas.
Paklaustas, ar dar tikisi atgaivinti santykius su Lietuvos krepšinio vadovais, D. Motiejūnas teigė to nebesiekiąs.
„Mano tikslas nėra atgaivinti santykius, neturiu priekaištų ten esantiems žmonėms. Kaip ir sakiau – kažkas turėjo prisiimti kaltę, supratau, kad tai turėjau būti aš. Galiausiai jeigu sėdi toliau ir nieko nedarai, tai būtų tęsęsi.
Gal tai reikėjo padaryti kiek kitaip, apie tai diskutavau su tikrai protingais, turinčiais ryšių krepšinio žmonėmis, ir jie sakė, kad tai nebuvo geriausias būdas tai paviešinti, bet kadangi tai vyko metų metus, aš tai buvau matęs, girdėjęs, kažkas turėjo tai sustabdyti. Aš sustabdžiau ir dabar visi sako, kad kas aš per žmogus. Jums spręsti, ar aš gerai padariau.
Praeis keletas metų, visi pamirš, būsiu persona non grata, bet tai nepakeis to, kas aš esu.“