I. Štombergas ir M. Brnovičius dalyvaus elitinėje „Basketball Without Borders“ stovykloje

Krepšininkai pateko tarp 40 geriausių jaunųjų žaidėjų iš 29 pasaulio valstybių, kurie stovyklos metu dalyvaus fizinio pasirengimo testavimuose, judėjimo efektyvumo bei įgūdžių tobulinimo treniruotėse, įvairiose rungtynėse, o taip pat klausys ir gyvenimo įgūdžių seminarų.
Užsiėmimai bus atviri NBA atstovams, o jaunieji talentai semsis žinių iš tokių buvusių krepšininkų kaip Danilo Gallinari bei Jamesas Gistas. Stovyklos pabaigoje I. Štombergas ir M. Brnovičius turės progą apsilankyti ir NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.
„Sužinojęs, kad esu pakviestas į „Basketball Without Borders“ stovyklą, be galo apsidžiaugiau. Tai – didžiulė garbė ir įvertinimas, tad už suteiktą galimybę vykti ir varžytis su vienais talentingiausių savo bendraamžių esu labai dėkingas. Suprantu, kad tai didelė atsakomybė, todėl stengsiuosi įrodyti savo vertę“, – kalbėjo I. Štombergas, kuris vasario 21 d. švęs 18-ąją gimtadienį.
Emocijomis taip pat dalijosi ir kvietimu džiaugėsi Juodkalnijos talentas.
„Man didžiulė garbė būti pakviestam į tokią stovyklą. Labai džiaugiuosi ir nekantrauju žaisti su savo amžiaus talentais iš viso pasaulio – tai unikali galimybė ne tik treniruotis su geriausiais, bet ir užmegzti naujų ryšių su žmonėmis iš NBA virtuvės. Smagu ir tai, kad vykstame kartu su Ignu bei tikiuosi savo darbu ir atsidavimu tinkamai reprezentuoti savo klubą ir gimtinę“, – atsakė M .Brnovičius.
Šis jaunųjų žalgiriečių duetas praėjusią vasarą jau dalyvavo „Basketball Without Borders“, tiesa, tąkart – Europos regiono stovykloje.
„Basketball Without Borders“ alumnų gretose galima rasti ir ne vieną dabartinį žalgirietį, tarp kurių Ąžuolas Tubelis, Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis ir Laurynas Birutis.