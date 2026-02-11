R. Kaukėnas grįžta į krepšinį – kartu su L. Dončičiumi ir D. Nowitzki kurs naują klubą

Kaip skelbia „Gazzetta dello Sport“ žurnalistai Mario Canfora ir Giuseppe Nigro, anksčiau Vilniaus „Wolves“ klubo prezidento pareigas ėjęs buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas jungiasi prie grupės, norinčios prikelti krepšinį Romoje.
Visam projektui vadovauja buvęs „Dallas Mavericks“ NBA klubo krepšinio operacijų vadovas Donnie Nelsonas, prieš daugiau nei 20 metų dirbęs ir asistentu Lietuvos rinktinėje. R. Kaukėnas yra įvardijamas kaip D. Nelsono artimas kontaktas Italijoje ir centrinė projekto figūra.
Planuojama, kad lietuvis užimtų panašias pareigas kaip ir iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pasitraukusiame klube. Naujasis klubas, planuojama, įsigys žlungančios „Cremona“ komandos teises ir rungtyniaus Italijos aukščiausiose pirmenybėse.
Teigiama, kad pirmieji žingsniai buvo žengti spalio mėnesį, o prieš keletą savaičių įvyko šūsnis susitikimų ir posėdžių. Kol nebus renovuotas teniso centrinio stadiono stogas (tikimasi, kad tai bus padaryta 2027-ųjų antrąjį-trečiąjį ketvirtį), po kurio įdiegimo šioje arenoje bus galima surinkti 13500 sirgalių, planuojama, kad klubas žaistų legendinėje PalaEur (anksčiau – PalaLotomatica) arenoje, pastatytoje dar 1960-aisiais.
Vienas pagrindinių naujo klubo tikslų – patekti į „NBA Europe“ projektą, kuris yra planuojamas startuoti 2027-ųjų rudenį. Roma buvo minima kaip vienas iš 12 strateginių miestų, kur NBA norėtų išvysti krepšinio frančizes.
Žurnalistų duomenimis, kaip partneriai projekte yra įvardijami ir legendinis Dirkas Nowitzki bei „Los Angeles Lakers“ superžvaigždė Luka Dončičius, kuriuos abu sieja pažintis su Donnie Nelsonu.
Profesionalaus klubo aukščiausioje Italijos lygoje Roma neturėjo nuo 2020-ųjų, kai Romos „Virtus“ pasitraukė iš pirmenybių. Šiuo metu Italijos sostinė neturi komandos net ir antrojoje lygoje, o „Virtus“ ir „Luiss“ klubai rungtyniauja trečiojoje pagal pajėgumą lygoje.
Rimantas KaukėnasDonas NelsonasItalijos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių