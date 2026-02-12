SportasKrepšinis

„Lietkabelis" paskutiniame Europos taurės mače nuskriaudė T. Sabonį ir „Lions"

2026 m. vasario 12 d. 00:28
Lrytas.lt
Pergalingai savo pasirodymą Europos taurės turnyre užbaigė Panevėžio „Lietkabelis“. Nenado Čanako auklėtiniai per 18 mačų iškovojo B grupėje penktąją pergalę, svečiuose 66:58 (12:14, 23:11, 12:20, 19:13) pranokę Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono „Lions“ komandą. Anglų klubas taip pat liko su penkiais laimėjimais.
Mūsiškiai atsirevanšavo už pralaimėjimą Panevėžyje, kur anglai įveikė „Lietkabelį“ pirmame rate 74:61.
„Lietkabelis“ per ilgąją pertrauką buvo priekyje dviženkle taškų persvara (35:25), tačiau ji prieš lemiamą kėlinuką ištirpo – 45:47.
Paskutinę 10 minučių atkarpą svečiai pradėjo užtikrintai, kai Gabrielius Maldūnas sumetė baudas, o Dovis Bičkauskis bei Jamelas Morrisas pridėjo po dvitaškį – 53:45.
Likus 3 minutėms po to paties Morriso taškų „Lietkabelis“ atsiplėšė į priekį 65:52, bet „Lions“ nenuleido rankų iki paskutinių sekundžių, tačiau perlaužti įvykių D. Sabonio kariauna nesugebėjo.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 20 (5/9 dvit., 2/7 trit.), Kristianas Kullamae 18 (1/5 dvit., 5/7 trit.), Fardawsas Aimaqas 14 (6/11 dvit., 14 atk. kam., 5 kld.), Gabrielius Maldūnas 6 (10 atk. kam.).
„Lions“: Shavaras Reynoldsas 13 (3/10 dvit., 5 atk. kam.), Tarikas Phillipas 12 (1/5 trit., 5 rez. perd.), Ethanas Price'as (5/5 dvit., 7 atk. kam.) ir Chaundee Brown (1/4 trit., 5 atk. kam.) po 10.
