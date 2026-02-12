„Žalgirį“ agresyvių pavadinęs D. Itoudis sieks pergalės Kaune

„Kaune mūsų laukia sunkios rungtynėse. Tai bus labai didelis iššūkis mums. Žalgiriečiai yra labai dideli ir agresyvūs, o pastaruoju metu žaidžia gerai.
Pirmajame rate mes jiems pralaimėjome, tad puikiai žinome, kas mūsų laukia, su kuo žaisime.
Dabar komanda sveiksta po traumų, ji grįžta prie įprastos rutinos. Dar vis neturime Tylerio Enniso, bet branduolys jau grįžo ir turėjome geras treniruotes.
Žinome, kiek šios rungtynės pareikalaus. Sieksime atiduoti viską ir eisime dėl pergalės“, – sakė D. Itoudis.
Apie laukiančią akistatą su buvusia komanda kalbėjo ir prieš 8 metus Kaune kovojęs serbas Vasilije Micičius.
„Visada smagu sugrįžti į Kauno areną, kadangi joje turiu aibę gražių prisiminimų, – kalbėjo gynėjas. – Suprantame, kur dabar esame, žinome, kokios svarbos tai rungtynės. Atiduosime visas jėgas, tad tikėkimės, kad tai atsipirks.“
Pirmąjį komandų susitikimą Tel Avive 93:80 laimėjo Tomo Masiulio auklėtiniai. Žalgiriečiai po 27 mačų turi 15 pergalių, o „Hapoel“ – 16.
Rungtynės Kaune penktadienį prasidės 20 val.
Kauno Žalgiris Dimitris Itoudis Tel Avivo Hapoel
