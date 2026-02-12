Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
84
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

„Žalgirį“ agresyvių pavadinęs D. Itoudis sieks pergalės Kaune

2026 m. vasario 12 d. 21:58
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkai įžengs į Kauno „Žalgirio“ areną ir sužais 28-ojo turo dvikovą su Tomo Masiulio kariauna. Prieš artėjančią akistatą savo žodį tarė Izraelio ekipos strategas Dimitris Itoudis. Jis prakalbo apie agresyvų „Žalgirį“.
„Kaune mūsų laukia sunkios rungtynėse. Tai bus labai didelis iššūkis mums. Žalgiriečiai yra labai dideli ir agresyvūs, o pastaruoju metu žaidžia gerai.
Pirmajame rate mes jiems pralaimėjome, tad puikiai žinome, kas mūsų laukia, su kuo žaisime.
Dabar komanda sveiksta po traumų, ji grįžta prie įprastos rutinos. Dar vis neturime Tylerio Enniso, bet branduolys jau grįžo ir turėjome geras treniruotes.
Žinome, kiek šios rungtynės pareikalaus. Sieksime atiduoti viską ir eisime dėl pergalės“, – sakė D. Itoudis.
Apie laukiančią akistatą su buvusia komanda kalbėjo ir prieš 8 metus Kaune kovojęs serbas Vasilije Micičius.
„Visada smagu sugrįžti į Kauno areną, kadangi joje turiu aibę gražių prisiminimų, – kalbėjo gynėjas. – Suprantame, kur dabar esame, žinome, kokios svarbos tai rungtynės. Atiduosime visas jėgas, tad tikėkimės, kad tai atsipirks.“
Pirmąjį komandų susitikimą Tel Avive 93:80 laimėjo Tomo Masiulio auklėtiniai. Žalgiriečiai po 27 mačų turi 15 pergalių, o „Hapoel“ – 16.
Rungtynės Kaune penktadienį prasidės 20 val.
Kauno ŽalgirisDimitris ItoudisTel Avivo Hapoel
