D. Sabonio komanda pasiekė 54 metus neregėtą rezultatą

Tai buvo jau net 14-as „Kings“ pralaimėjimas iš eilės. Šis rezultatas – frančizės antirekordas, pasiektas dar 1971-72 m. sezone, kai komanda žaidė ne Sakramente ir dar vadinosi „Cincinnati Royals“.
Sakramento ekipa rungtynes su „Jazz“ pradėjo net 28-u skirtingu startiniu penketu šį sezoną. Tuo tarpu D. Sabonis nerungtyniavo. Oficiali to priežastis – kelio traumos prevencija.
Šiuo metu „Kings“ yra blogiausia komanda visoje NBA – per 56 rungtynes yra pasiekę vos 12 pergalių ir yra tvirtai įsitaisę Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės dugne.
Kitas rungtynes „Kings“ žais tik po savaitės – komandos dabar ilsėsis dėl netrukus prasidėsiančio „Visų žvaigždžių“ savaitgalio.