D. Sabonio komanda pasiekė 54 metus neregėtą rezultatą

2026 m. vasario 12 d. 10:02
Lrytas.lt
Domanto Sabonio atstovaujama „Sacramento Kings“ (12-44) komanda ir toliau grimzta į dugną. Lietuvio ekipa savų išvykoje net 93:121 (20:39, 24:32, 22:29, 27:21) nusileido „Utah Jazz“ (18-37) ekipai.
Tai buvo jau net 14-as „Kings“ pralaimėjimas iš eilės. Šis rezultatas – frančizės antirekordas, pasiektas dar 1971-72 m. sezone, kai komanda žaidė ne Sakramente ir dar vadinosi „Cincinnati Royals“.
Sakramento ekipa rungtynes su „Jazz“ pradėjo net 28-u skirtingu startiniu penketu šį sezoną. Tuo tarpu D. Sabonis nerungtyniavo. Oficiali to priežastis – kelio traumos prevencija.
Šiuo metu „Kings“ yra blogiausia komanda visoje NBA – per 56 rungtynes yra pasiekę vos 12 pergalių ir yra tvirtai įsitaisę Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės dugne.
Kitas rungtynes „Kings“ žais tik po savaitės – komandos dabar ilsėsis dėl netrukus prasidėsiančio „Visų žvaigždžių“ savaitgalio.
