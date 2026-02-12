Eurolygos bomba: N. Hayesas-Davisas kelsis į „Panathinaikos“

Nors iš pradžių favoritu pasirašyti sutartį su praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto MVP buvo laikomas Tel Avivo „Hapoel“ klubas, per pastarąsias dienas situacija pasikeitė, kai kitos komandos pradėjo teikti naujus pasiūlymus.
Pasak D. Giannakopoulo, N. Hayesas-Davisas į Atėnus atvyksta trims sezonams – rungtyniaus iki šio sezono pabaigos ir dar dvejus metus.
Eilę metų Eurolygoje praleidęs N. Hayesas-Davisas su Šarūnu Jasikevičiumi laimėjęs Eurolygos titulą nusprendė išvykti į NBA, tačiau ten per 27 rungtynes „Phoenix Suns“ komandoje fiksavo vo 1,3 taško ir 1,2 atkovoto kamuolio vidurkius.
„Suns“ 31-erių puolėją išmainė į „Milwaukee Bucks“, tačiau šie žaidėją iškart atleido. Kadangi jokia kita komanda N. Hayeso-Daviso paslaugų nepanoro, jis tapo laisvuoju agentu.
„Panathinaikos“ Eurolygoje per 27 turus yra pasiekę 16 pergalių ir šiuo metu yra aštuntoje turnyrinės lentelės vietoje.