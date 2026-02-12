Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Eurolygos bomba: N. Hayesas-Davisas kelsis į „Panathinaikos“

2026 m. vasario 12 d. 07:21
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos naktį paskelbė žinią – NBA vietos neradęs Nigelis Hayesas-Davisas kelsis į jo vadovaujamą klubą.
Daugiau nuotraukų (3)
Nors iš pradžių favoritu pasirašyti sutartį su praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto MVP buvo laikomas Tel Avivo „Hapoel“ klubas, per pastarąsias dienas situacija pasikeitė, kai kitos komandos pradėjo teikti naujus pasiūlymus.
Pasak D. Giannakopoulo, N. Hayesas-Davisas į Atėnus atvyksta trims sezonams – rungtyniaus iki šio sezono pabaigos ir dar dvejus metus.
Eilę metų Eurolygoje praleidęs N. Hayesas-Davisas su Šarūnu Jasikevičiumi laimėjęs Eurolygos titulą nusprendė išvykti į NBA, tačiau ten per 27 rungtynes „Phoenix Suns“ komandoje fiksavo vo 1,3 taško ir 1,2 atkovoto kamuolio vidurkius.
„Suns“ 31-erių puolėją išmainė į „Milwaukee Bucks“, tačiau šie žaidėją iškart atleido. Kadangi jokia kita komanda N. Hayeso-Daviso paslaugų nepanoro, jis tapo laisvuoju agentu.
„Panathinaikos“ Eurolygoje per 27 turus yra pasiekę 16 pergalių ir šiuo metu yra aštuntoje turnyrinės lentelės vietoje.
Nigelas HayesasAtėnų PanathinaikosEurolyga

