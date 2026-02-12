J. Valančiūnas produktyviai išnaudojo minutes ir vėl džiaugėsi pergale

Nuo atsarginių suolelio rungynes pradėjęs 33-ejų J. Valančiūnas per 14 minučių surinko 9 taškus (3/5 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, kartą suklydo bei dukart prasižengė.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose, kaip įprasta, buvo Nikola Jokičius, pasižymėjęs dar vienu trigubiu dubliu – 26 taškai, 15 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų. Visgi serbas suklydo net 9 kartus. Aukštaūgio karjeros antirekordas – 10 klaidų, pasiektas dar 2017-aisiais.
23 taškus nugalėtojams surinko pirmąkart į „Visų žvaigždžių“ rungtynes šiemet išrinktas gynėjas Jamalas Murray'us, 21 tašką pridėjo Timas Hardaway'us.
Pralaimėtojų gretose rezultatyviausias buvo 21 tašką pelnęs GG Jacksonas, 19 taškų pelnė Ty'us Jerome'as.
35 pergales ir 20 pralaimėjimų turintys „Nuggets“ nugalėjęs „Grizzlies“ įsitvirtino trečioje Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės vietoje. 20 pergalių ir 33 pralaimėjimus turinti Memfio ekipa – vienuolikta.
Kitas rungtynes „Nuggets“ žais tik vasario 19-osios naktį su „Los Angeles Clippers“ – NBA lygoje laikinai bus pertrauka dėl „Visų žvaigždžių“ savaitgalio renginio.
Jonas Valančiūnas Denver Nuggets Memphis Grizzlies
