M. Buzelis pažįstamam išrašė bloką, tačiau „Bulls“ vilčių neturėjo

Tai buvo jau šeštasis „Bulls“ pralaimėjimas iš eilės. Pagal šį rodiklį juos „lenkia“ tik Domanto Sabonio atstovaujami „Sacramento Kings“, pralaimėję jau net 14 kartų iš eilės.
Per 29 aikštelėje praleistas minutes M. Buzelis surinko 15 taškų (3/6 dvit., 3/7 trit.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, kartą perėmė kamuolį bei dukart suklydo ir prasižengė.
Vienas iš lietuvių atliktų blokų buvo dar prieš savaitę „Bulls“ priklausiusiam Nikola Vučevičiui, kitas – „Celtics“ lyderiui Jalenui Brownui.
Už lietuvį Čikagos ekipoje rezultatyvesnis buvo tik 16 taškų surinkęs Robas Dillinghamas, 15 pelnė komandos naujokas, iš „Celtics“ atvykęs gynėjas Collinas Sextonas.
Nugalėtojų gretose 26 taškus pelnė Paytonas Pritchardas, 24 – J. Brownas, o N. Vučevičiaus sąskaitoje – 19 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Kitas rungtynes „Bulls“ žais tik už kiek daugiau nei savaitės – naktį iš vasario 19-osios į 20-ąją Lietuvos laiku su „Toronto Raptors“. Iki tol komandos ilsėsis – vyks „Visų žvaigždžių“ savaitgalis.
