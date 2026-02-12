SportasKrepšinis

Sugrįžimas: po ketverių metų pertraukos N. Radičevičius rungtyniaus Panevėžyje

2026 m. vasario 12 d. 20:19
Kovas šiame sezone tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sulaukė papildymo – į komandą po ketverių metų pertraukos grįžta Nikola Radičevičius.
Legionierius iš Serbijos Aukštaitijoje rungtyniavo 2021–2022 m. sezone, kuomet, vidutiniškai rinkdamas po 8,6 taško ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, padėjo panevėžiečiams pasiekti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalą.
Po sezono Lietuvoje N. Radičevičius rungtyniavo Ispanijos Bilbao „Surne Basket“ ir Andoros „MoraBanc“ klubuose, sezoną praleido Liublianos „Olimpija“ ekipoje, su kuria laimėjo Slovėnijos lygą ir taurę.
Paskutinė 31-erių gynėjo stotelė buvo Varšuvos „Dziki“ (Lenkija), kur vietos pirmenybėse vidutiniškai fiksavo 8,3 taško ir net 7 rezultatyvių perdavimų vidurkius
Anksčiau per savo karjerą buvęs Serbijos jaunimo rinktinių narys yra atstovavęs Sevilijos „Baloncesto“, Las Palmo „Gran Canaria“, Mursijos „UCAM“ (Ispanija), Belgrado „Crvena Zvezda“ (Serbija), Trento „Aquila Basket“ (Italija), Patrų „Promitheas“ (Graikija), Sopoto „Trefl“ (Lenkija).
