T. Masiulis įvertino N. Hayeso-Daviso naujieną bei galimą septynių žalgiriečių pasitraukimą nuo komandos

Pirmoji tarpusavio dvikova baigėsi „Žalgirio“ pergale 93:80.
Visgi nepaisant 4 pralaimėjimų iš eilės, Izraelio klubas Eurolygoje užima aukštesnę vietą.
„Hapoel“ su 16 laimėjimų rikiuojasi 5-oje vietoje, o „Žalgiris“ šventęs 15 pergalių rikiuojasi 9-oje pozicijoje.
Prieš artėjančią dvikovą „Žalgirio“ vyr. treneris T. Masiulis vardijo stipriąsias varžovų vietas.
„Atvyksta komanda, turinti labai daug talento gynėjų grandyje ir daug patirties. Aukštaūgiai – fiziški ir bėgantys į greitą puolimą. Puolime labai talentinga komanda, o gynyboje turi daug fiziškumo. Taip, kad laukia didelis iššūkis. Tikimės, kad su fanų pagalba jį įveiksime“, – kalbėjo strategas.
– Prieš pirmąsias rungtynes sakėte, jog nėra sunku nuspėti, kaip žais Dmitrio Itoudžio komanda ir bus svarbiausia išpildyti savo dalykus. Kas tuomet pavyko irk ą norėtumėte persinešti į penktadienio rungtynes?
– Peržiūrėjus rungtynes – tai buvo vienos geriausių mūsų rungtynių šiame sezone. Tiek iš išpildymo, tiek iš drausmės pusės. Norime būti tokie patys. Visi darė savo darbą, nebuvo jokių pašalinių dalykų. Buvo susikoncentravę visas 40 minučių. Tai pagrindinis dalykas. Žinojome, ką norime daryti puolime ir gynyboje. Tas davė rezultatą, norime tą pratęsti ir rytoj.
– Galima sakyti, kad žaidimo planas išliks labai panašus į tą, kurį paruošėte Tel Avive?
– Kažkiek turbūt taip. Tuomet pradžioje norėjome gintis vienaip, bet jų dideli žmonės pataikė, tad mes pakeitėme gynybą į viską besikeičiančią. Tai mums padėjo grįžti į rungtynes ir tikrai davė naudos. Bandysime vienaip ir kitaip gintis, rytoj pamatysite.
– „Hapoel“ fiksuoja 4 pralaimėjimų seriją. Pamatėte naujų dalykų, per kur galima juos bausti?
– Iš kiekvienų rungtynių kažką pasiimi. Kaip ir sakėte, nelabai noriu šnekėti apie varžovus. Kad ir ta serija... Sezonas ilgas. Bus tų serijų ir vieniems, ir kitiems. Dar sunkiau, kuomet atvažiuoja varžovas susikaupęs, susikoncentravęs. Svarbios rungtynės lentelės prasme. Laukia nebe atkrintamosios, o finalas.
– Kaip „Hapoel“ komandos veidą keičia Elijah Bryantas?
– Įneša ramybės, solidumo. Gali ir kitus žaidėjus padaryti geresniais. Aukščiausio lygio Eurolygos gynėjas. Tokio žaidėjo netektis kiekvienai komandai kažkiek atsiliepia.
– Jūsų buvęs bendražygis Nigelis Hayesas-Davisas panašu, jog papildys Atėnų „Panathinaikos“. Kokie jausmai? Džiaugiatės ar liūdna, kad nepavyko NBA?
– Pažįstų Nigelį, kaip neįtikėtino darbštumo žmogų. Manau, kad jam tikrai tiks ir patiks. Jis tikrai žino, į kokią organizaciją atvažiuoja. Bus įdomu jį stebėti ir linkime kuo didžiausios sėkmės jam.
– Praėjusiame Eurolygos lange nė vienas žalgirietis nebuvo išvykęs į rinktinę, dabar potencialiai net 7 gali išvykti. Tokiu įtemptu tvarkaraščiu matytumėte kaip problemą, kuomet daugiau nei pusė komandos išvyksta?
– Kaip anksčiau ir sakiau, trys ašys – žaidėjai, federacija ir klubas turi išsispręsti ramiai. Ir viską jūs pamatysite eigoje.
Kauno Žalgiris Tomas Masiulis Tel Avivo Hapoel
