Trenerio pasitikėjimo sulaukęs K. Jakučionis pratęsė sėkmingą atkarpą NBA lygoje

Lietuvis rungtynes pradėjo nuo atsarginių suolelių, tačiau aikštelėje praleido 25 minutes, per kurias pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 1/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo ir dukart prasižengė.
Nepaisant to, kad startiniame penketuke vietos jam neatsirado, K. Jakučionis sulaukė trenerio pasitikėjimo rungtynių metu ir aikštelėje buvo visą ketvirtą kėlinį, kai sprendėsi rungtynių nugalėtojas.
Tai buvo jau trečioji dvikova iš eilės, kai K. Jakučionis renka dviženklį taškų skaičių – iki tol lietuvis pelnė 22 taškus mače su „Washington Wizards“ bei 20 taškų rungtynėse su „Utah Jazz“.
Lietuvio komandos gretose rezultatyviausias buvo Bamas Adebayo, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 14 kamuolių. 23 taškus pridėjo Jaime Jaquezas. „Pelicans“ ekipoje 25 taškus surinko Zionas Williamsonas.
29 pergales ir 27 pralaimėjimus turinti „Heat“ šiuo metu rikiuojasi aštuntoje Rytų konferencijos vietoje. Kitas rungtynes Majamio ekipa žais tik už savaitės, kadangi šį savaitgalį NBA lygoje bus pertrauka – vyks „Visų žvaigždžių“ savaitgalis.
