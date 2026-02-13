Eurolygos žaidėjas įtariamas vartojęs dopingą: suspenduotas neribotam laikui

Tokią žinią penktadienį iš pradžių paskelbė serbų portalas „Meridian Sport“, o vėliau oficialiai patvirtino pats Serbijos sostinės klubas.
„Partizan“ šį rytą gavo oficialią informaciją apie Ispanijos antidopingo agentūros spendimą. Dylanas Osetkowskis buvo suspenduotas ir negalės rungtyniauti, kol nebus pranešta kitaip“, – skelbiama komandos pranešime.
Apie Ispanijos antidopingo agentūros sprendimą buvo informuota FIBA, kuri ir informavo „Partizan“ klubą.
D. Osetkowskis pastaruoju metu buvo tapęs vienu kertinių „Partizan“ žaidėjų, per pastarąsias penketą rungtynių vidutiniškas aikštelėję praleidęs po 27 minutes. Viso sezono metu 31-erių aukštaūgis vidutiniškai rinko po 6,7 taško ir 7,2 naudingumo balo.
Tai jau antrasis dopingo pažeidimų atvejis Eurolygoje per pastaruosius dvejus metus – 2024-ųjų vasarį tuometinis Vitorijos „Baskonia“ įžaidėjas Pierria Henry buvo suspenduotas ketveriems metams.
Oficiali suspendavimo priežastis – „uždraustas metodas“. Įtariama, kad krepšininkas patikrinimo metu pateikė arba ne savo mėginį, arba mėginys buvo suklastotas.