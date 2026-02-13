Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Eurolygos žaidėjas įtariamas vartojęs dopingą: suspenduotas neribotam laikui

2026 m. vasario 13 d. 15:30
Lrytas.lt
Eurolygoje rungtyniaujančios Belgrado „Partizan“ komandos žaidėjas Dylanas Osetkowskis yra įtariamas vartojęs dopingą.
Daugiau nuotraukų (3)
Tokią žinią penktadienį iš pradžių paskelbė serbų portalas „Meridian Sport“, o vėliau oficialiai patvirtino pats Serbijos sostinės klubas.
„Partizan“ šį rytą gavo oficialią informaciją apie Ispanijos antidopingo agentūros spendimą. Dylanas Osetkowskis buvo suspenduotas ir negalės rungtyniauti, kol nebus pranešta kitaip“, – skelbiama komandos pranešime.
Apie Ispanijos antidopingo agentūros sprendimą buvo informuota FIBA, kuri ir informavo „Partizan“ klubą.
D. Osetkowskis pastaruoju metu buvo tapęs vienu kertinių „Partizan“ žaidėjų, per pastarąsias penketą rungtynių vidutiniškas aikštelėję praleidęs po 27 minutes. Viso sezono metu 31-erių aukštaūgis vidutiniškai rinko po 6,7 taško ir 7,2 naudingumo balo.
Tai jau antrasis dopingo pažeidimų atvejis Eurolygoje per pastaruosius dvejus metus – 2024-ųjų vasarį tuometinis Vitorijos „Baskonia“ įžaidėjas Pierria Henry buvo suspenduotas ketveriems metams.
Oficiali suspendavimo priežastis – „uždraustas metodas“. Įtariama, kad krepšininkas patikrinimo metu pateikė arba ne savo mėginį, arba mėginys buvo suklastotas.
Belgrado PartizandopingasEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.