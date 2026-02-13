Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Iššūkis sausakimšoje arenoje: „Žalgiris“ kovoja su „Hapoel“

2026 m. vasario 13 d. 19:00
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Penktadienio vakarą Nemuno saloje Kauno „Žalgirio“ laukia dar vienas iššūkis – atvyksta vieni Eurolygos lyderių Tel Avivo „Hapoel“.
Daugiau nuotraukų (10)
Pirmąją tarpusavio dvikovą Izraelio sostinėje kiek netikėtai laimėjo žalgiriečiai, 93:80 įveikę tuometinius Eurolygos turnyrinės lentelės lyderius.
Nuo gruodžio 30-osios, kai vyko pirmasis komandų susitikimas, situacija kiek pasikeitė – „Hapoel“ fiksuoja keturių iš eilės pralaimėjimų seriją ir dabar Eurolygoje su 16 pergalių ir 10 pralaimėjimų yra penkti. Viena pergale mažiau turintis, bet vieneriomis rungtynėmis daugiau sužaidęs „Žalgiris“ – devintas.
Nors buvo abejojama, ar priešininkų stovykloje galės rungtyniauti naudingiausias „Hapoel“ krepšininkas Elijah Bryantas, vidutiniškai renkantis po 20,4 naudingumo balo per rungtynes, jis aikštelėje Kaune pasirodyti turėtų. Rungtyniaus ir neseniai Eurolygos rungtynes praleidęs Vasilije Micičius.
„Žalgirio“ stovykloje nerungtyniaus Mantas Rubštavičius, kuris prieš pusantros savaitės Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynėse patyrė čiurnos traumą.
„Hapoel“ – mažiausiai atšokusių kamuolių puolime nusiimanti komanda visoje Eurolygoje. Dimitrio Itoudžio auklėtiniai savo žaidimą grindžia metimais iš artimesnių distancijų. Nors Izraelio ekipa pagal per rungtynes pataikomus tritaškius – tik trylikta (9,3), pagal dvitaškius – ketvirta (22,2).
Tel Avivo komanda yra tarp geriausiai baudų metimus realizuojančių Eurolygoje (79,2%, 6 vieta), kai „Žalgiris“ – vienas paskutiniųjų (75,8%, 16 vieta).
Dvikovos pradžia – 20:00 val. Rungtynes kviečiame sekti kartu su Lrytas:
Kauno ŽalgirisTel Avivo HapoelEurolyga

