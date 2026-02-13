Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
58
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
57
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
46
BC Dubai
BC Dubai
51
Rungtynių statistika
Po įspūdingos pergalės – mielas epizodas: mažametis žalgiriečio sūnus prabilo apie rungtynes

2026 m. vasario 13 d. 22:12
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ savų sirgalių akivaizdoje įspūdingai nugalėjo Tel Avivo „Hapoel“ komandą, o po rungtynių iškart sekė mielas epizodas.
Žalgiriečio Nigelio Williamso-Gosso sūnus Nazas pasirodė televizijos ekranuose ant komandos vyr. trenerio Tomo Masiulio rankų. Vos tik „EuroLeague TV“ privalomojo interviu metu įsijungė kameros, vaikas norėjo papasakoti, ką galvoja.
„Mano tėtis šiandien žaidė gerai“, – ramiu balsu išdėstė Nazas, rankose tuo pat metu laikydamas jo galvos dydžio kamuolį.
Nazo tėtis iš tikrųjų sužaidė geras rungtynes – N. Williamsas-Gossas per beveik 21 aikštelėję praleistą minutę pelnė 10 taškų (5/7 dvit.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė net 4 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų, o rungtynėse fanams turbūt labiausiai įsiminė jo epizodas ketvirtajame kėlinyje, kai po puikaus epizodo gynyboje pelnė lengvus taškus greitajame puolime.
Mažametis berniukas yra tapęs „Žalgirio“ fanų numylėtiniu. Jis nuolat pasirodo aikštelėje, o komandos fanai jį pasitinka plojimais.
„Jis – mūsų talismanas“, – su šypsena po rungtynių teigė T. Masiulis.
