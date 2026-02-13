Po įspūdingos pergalės – mielas epizodas: mažametis žalgiriečio sūnus prabilo apie rungtynes

Žalgiriečio Nigelio Williamso-Gosso sūnus Nazas pasirodė televizijos ekranuose ant komandos vyr. trenerio Tomo Masiulio rankų. Vos tik „EuroLeague TV“ privalomojo interviu metu įsijungė kameros, vaikas norėjo papasakoti, ką galvoja.
„Mano tėtis šiandien žaidė gerai“, – ramiu balsu išdėstė Nazas, rankose tuo pat metu laikydamas jo galvos dydžio kamuolį.
Nazo tėtis iš tikrųjų sužaidė geras rungtynes – N. Williamsas-Gossas per beveik 21 aikštelėję praleistą minutę pelnė 10 taškų (5/7 dvit.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė net 4 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų, o rungtynėse fanams turbūt labiausiai įsiminė jo epizodas ketvirtajame kėlinyje, kai po puikaus epizodo gynyboje pelnė lengvus taškus greitajame puolime.
Mažametis berniukas yra tapęs „Žalgirio“ fanų numylėtiniu. Jis nuolat pasirodo aikštelėje, o komandos fanai jį pasitinka plojimais.
„Jis – mūsų talismanas“, – su šypsena po rungtynių teigė T. Masiulis.