Protestuotojai Kaune pakeitė taktiką – nutarė palaikyti ir Ukrainą, o „Žalgirį“ pavadino kovotojais prieš genocidą

2026 m. vasario 13 d. 19:53
Kauno „Žalgiris“ penktadienio vakarą savo 28-ojo Eurolygos turo mače turėjo kautis su Izraelio Tel Avivo „Hapoel“ klubu. Ir kaip visada, kai Lietuvoje žaidžia Izraelio ekipa, savo protestą organizuoja Palestiną palaikanti organizacija „Vilne Bund“, „POPPIES Palestine Action Group“ ir socialinis centras „Luna16“.
Šįkart protestuotojams nebuvo leista būti šalia arenos ir jie įsitaisė netoli Simono Daukanto tilto. Iš viso 8 protestuotojai, kurių dalis buvo ir Vilniuje, kai kovėsi Vilniaus „Rytas“ su Holono „Hapoel“, reiškė tuos pačius reikalavimus – kad Izraelio klubai negalėtų dalyvauti tarptautiniuose turnyruose.
Protestuotojus saugojo policijos pareigūnai. Tačiau ši akcija nesulaukė kauniečių ir sirgalių palaikymo – vos keli žmonės priėjo prie protestuotojų, kurie skandavo „Laisvę Palestinai“. Tiesą, buvo nutarta ir atkreipti dėmesį ir į Ukrainą. Vienoje iš skanduočių nuskambėjo ir „Taiką Ukrainai“.
Tačiau ir tuo nepritraukę palaikančiųjų, protestuotojai nutarė mesti lemiamą kozirį – kaip pranešė liudininkai, aštuonetas pradėjo skanduoti „Žalgiris prieš genocidą“. Tuo akcija ir baigėsi.
