Protestuotojai Kaune pakeitė taktiką – nutarė palaikyti ir Ukrainą, o „Žalgirį“ pavadino kovotojais prieš genocidą

Šįkart protestuotojams nebuvo leista būti šalia arenos ir jie įsitaisė netoli Simono Daukanto tilto. Iš viso 8 protestuotojai, kurių dalis buvo ir Vilniuje, kai kovėsi Vilniaus „Rytas“ su Holono „Hapoel“, reiškė tuos pačius reikalavimus – kad Izraelio klubai negalėtų dalyvauti tarptautiniuose turnyruose.
Protestuotojus saugojo policijos pareigūnai. Tačiau ši akcija nesulaukė kauniečių ir sirgalių palaikymo – vos keli žmonės priėjo prie protestuotojų, kurie skandavo „Laisvę Palestinai“. Tiesą, buvo nutarta ir atkreipti dėmesį ir į Ukrainą. Vienoje iš skanduočių nuskambėjo ir „Taiką Ukrainai“.
Tačiau ir tuo nepritraukę palaikančiųjų, protestuotojai nutarė mesti lemiamą kozirį – kaip pranešė liudininkai, aštuonetas pradėjo skanduoti „Žalgiris prieš genocidą“. Tuo akcija ir baigėsi.
