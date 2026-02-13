Rimtas žingsnis: „Juventus“ pratęsė sutartį su vyr. treneriu K. Kemzūra

Su patyrusiu specialistu „Juventus“ sutartį pratęsė iki 2026/2027 metų sezono pabaigos.
„Po permainų mūsų organizacijoje, per pastaruosius kelerius metus teko garbė vyr. trenerio pozicijoje turėti tikrus profesionalus: Oliverį Kostičių, Vytautą Buzą ir Kęstutį Kemzūrą. Tikrai tikiu, kad tas kruopštus ir iki smulkmenų apgalvotas darbas, tos bemiegės naktys analizuojant varžovų žaidimą, tos išvarvėjusios akys nuo vaizdo įrašų karpymo vieną dieną duos rezultatą, kokio laukia visa Utena.
Todėl nebuvo daug diskusijų apsisprendžiant dėl tolimesnio darbo su Kęstu. Smagu, kad treneriui irgi nereikėjo daug apmąstymų. Šis sprendimas svarbus ne tik dėl šio sezono, bet ir siekiant toliau aktyviai dirbti galvojant apie kito sezono sudėties formavimą“, – sakė „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
K. Kemzūra į Uteną atvyko 2024 m. lapkričio mėnesį ir stojo prie „Juventus“ vairo, perėmęs komandą iš Vytauto Buzo. 2024/2025 metų sezone K. Kemzūros treniruojami uteniškiai finišavo šeštoje Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, turnyrinės lentelės pozicijoje.
Šiame sezone „Juventus“ iškovojo 8 pergales, patyrė 8 pralaimėjimus ir rikiuojasi turnyrinės lentelės viduryje.
Prieš atvykdamas į Uteną K.Kemzūra per savo karjerą yra treniravęs tuometinį Vilniaus „Lietuvos rytą“, taip pat vadovavęs Maskvos srities „Chimki“, Krasnodaro „Lokomotiv“, Gdynės „Asseco Prokom“, Nimburko ČEZ, Pirėjo „Olympiakos“, Izmiro „Petkim Sport“ bei Vilniaus „Wolves“ ekipoms.
Strategas taip pat yra treniravęs ir Lietuvos, Latvijos bei Austrijos nacionalines rinktines.