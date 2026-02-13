Šaro laukia įtemptas vakaras: „Fenerbahce“ svečiuose kaunasi su „Panathinaikos“

Ergino Atamano treniruojamas „Panathinaikos“ – itin sudėtingas varžovas Šarui: per pastarąsias šešetą rungtynių pergalę „Fenerbahce“ pasiekė tik kartą, kai komandos praėjusį sezoną susitiko Eurolygos finalinio ketverto pusfinalyje.
Abi komandos šią savaitę buvo minimos ir kitame kontekste – abu klubai kovojo dėl praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto MVP Nigelio Hayeso-Daviso parašo. Galiausiai buvęs žalgirietis nusprendė pasirašyti sutartį su Atėnų ekipa.
19 pergalių ir 7 pralaimėjimus turintys Šaro auklėtiniai yra vienvaldžiai Eurolygos lyderiai, o Mariaus Grigonio atstovaujama „Panathinaikos“ komanda – šešta (16-11).
Rungtynių pradžia – 21:15 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceAtėnų Panathinaikos
