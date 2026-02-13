Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
58
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
52
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
57
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
46
BC Dubai
BC Dubai
51
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Šaro laukia įtemptas vakaras: „Fenerbahce“ svečiuose kaunasi su „Panathinaikos“

2026 m. vasario 13 d. 21:04
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Eurolygos lyderių Stambulo „Fenerbahce“, kuriuos treniruoja Šarūnas Jasikevičius, penktadienio vakarą laukia rimtas iššūkis – kova išvykoje su Atėnų „Panathinaikos“.
Daugiau nuotraukų (1)
Ergino Atamano treniruojamas „Panathinaikos“ – itin sudėtingas varžovas Šarui: per pastarąsias šešetą rungtynių pergalę „Fenerbahce“ pasiekė tik kartą, kai komandos praėjusį sezoną susitiko Eurolygos finalinio ketverto pusfinalyje.
Abi komandos šią savaitę buvo minimos ir kitame kontekste – abu klubai kovojo dėl praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto MVP Nigelio Hayeso-Daviso parašo. Galiausiai buvęs žalgirietis nusprendė pasirašyti sutartį su Atėnų ekipa.
19 pergalių ir 7 pralaimėjimus turintys Šaro auklėtiniai yra vienvaldžiai Eurolygos lyderiai, o Mariaus Grigonio atstovaujama „Panathinaikos“ komanda – šešta (16-11).
Rungtynių pradžia – 21:15 val. Jas kviečiame sekti kartu su Lrytas.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceAtėnų Panathinaikos
Rodyti daugiau žymių

