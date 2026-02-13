Skaudus finišas: NBA legenda Chris Paulas baigia karjerą

Neseniai C. Paulas buvo išmainytas iš „Los Angeles Clippers“ į „Toronto Raptors“, tačiau Kanados ekipa nusprendė atleisti 40-metį krepšininką.
Prieš 2025-26 m. sezoną 12 kartų „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis paskelbė, kad šis sezonas jam bus paskutinis, tačiau vietoj įprastos pabaigos C. Paului šis sezonas apkarto – „Clippers“ sudėtyje jis sužaidė vos 16 rungtynių, o nuo gruodžio pirmosios jau neberungtyniavo.
Per karjerą net 21 sezoną NBA rungtyniavęs C. Paulas vidutiniškai rinko po 16,8 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 9,2 rezultatyvaus perdavimo. 2006-aisiais jis laimėjo metų naujoko titulą žaisdamas už tuometę „New Orleans Hornets“ komandą.
Vėliau C. Paulas perėjo į „Clippers“, kur tapo „Lob City“ eros simboliu, kamuolius skirstęs Blake'ui Griffinui ir DeAndre Jordanui.
Su „Phoenix Suns“ ekipa C. Paulas 2021-aisiais nužygiavo iki NBA finalo, tačiau jame pralaimėjo Giannio Antetokounmpo vedamiems „Milwaukee Bucks“.