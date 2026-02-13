Susikrimtęs „Hapoel“ treneris į klausimą apie buvusį žalgirietį atsakyti nenorėjo

„Nepaisant neapdairios pradžios radome būdą tris kėlinius kontroliuoti rungtynes. Išsiveržėme į priekį, kontroliavome rungtynes. Norėjome išnaudoti jų silpnybes gynyboje keičiantis. Antrojoje pusėje gerai judinome kamuolį, bet ketvirtas kėlinys gynyboje mums buvo katastrofiškas. Praleidome 30 taškų.
Viską apibendrinant, apie 70% dvitaškių buvo realizuota žaidžiant vienas prieš vieną ir veržiantis. Atkovoti kamuoliai puolime. Greitas puolimas ir lengvi metimai jame po mūsų klaidų“, – pralaimėjimo priežastis vardino graikas.
„Hapoel“ padarė net 16 klaidų, kai „Žalgiris“ – tik devynias. D. Itoudžio teigimu, tai lėmė geras žalgiriečių žaidimas gynyboje.
„Išsidėstymas aikštelėje, geras kamuolio spaudimas, geras ego, geros rankos ir blogi sprendimai. Negalėjome veržtis. Kai kuriais momentais S. Francisco keičiantis įspausdavome į sudėtingą situaciją, jie turėjo žaisti kitaip, bet to per trisdešimt minučių neužteko“, – pasakojo specialistas.
Ketvirtajame rungtynių kėlinyje traumą patyrė brangiausias Eurolygos žaidėjas Vasilije Micičius. Paklaustas apie žaidėjo būklę, D. Itoudis vylėsi, kad trauma nėra rimta.
„Jis prašė keitimo. Jam skaudėjo kelį, todėl paprašė keitimo. Tikiuosi, kad nieko rimto“, – teigė treneris.
Serbas rungtynėse su „Žalgiriu“ padarė net 6 klaidas, o viso sezono metu demonstruoja jo kontrakto ne itin atitinkančius skaičius: 11,6 taško, 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 10,6 naudingumo balo per rungtynes.
Netrukus D. Itoudis išgirdo ir dar vieną klausimą apie prieš 8 sezonus „Žalgiryje“ žaidusį V. Micičių: ar jo žaidimas atitinka tai, ko treneris iš jo laukė ar tikėjosi?
Į tokį klausimą graikas atsakyti nenorėjo.
„Turiu daug pokalbių su žaidėjais. Su visa pagarba Jūsų klausimui, tai pasilaikysime viduje. Tai galioja klausimams ne tik Vasai (Vasilije Micičiui – red. past.), bet ir visiems žaidėjams“, – trumpai atsakė jis.