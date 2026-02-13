T. Masiulis apsisprendė – žino, ar „Žalgiris“ registruos naujus žaidėjus Eurolygai

„Galiu pasakyti, kad komanda sužaidė tikrai, kaip reikia ir sveikinu ją su pergale“, – po šešioliktosios sėkmės Eurolygoje kalbėjo žalgiriečių treneris Tomas Masiulis.
Kauniečiai puikiai startavo 11:5, tačiau svečiai prisivijo „Žalgirį“ ir tik sėkmingai sužaista kėlinio pabaiga lėmė, kad Tomo Masiulio kariauna pirmavo 24:20.
Abi komandos pasižymėjo per dešimt minučių tuo, kad metė po 4 tritaškius, tačiau nė vieno nepataikė.
Antrame kėlinyje po Igno Brazdeikio tritaškio kauniečiai buvo atitrūkę jau 29:20. Bet įpusėjus ketvirčiui „Hapoel“ pirmą kartą išsiveržė į priekį 34:32.
Vis dėlto „Žalgiris“ po dviejų kėlinių pirmavo 44:43.
Trečiasis kėlinys prasidėjo geriau svečiams, kurie po kauniečių klaidų ir netikslių metimų pirmavo 54:49.
Likus kovoti 3 min. Maodo Lo pelnė du taškus su bauda, dvitaškį pridėjo Nigelas Williamas-Gossas ir jau Kaunas vėl perėmė iniciatyvą 58:54.
Nors kauniečiai siekė susikurti bent kokį rimtesnį atotrūkį, prieš lemiamą kėlinį jie pirmavo tik 63:62.
Sužaidus 3 min. „Žalgiris“ vis dėlto surado silpnesnes Izraelio vietas ir tritaškiu padidino atotrūkį 73:66, o po Sylvaino Francisco tritaškio – dar ir 78:68. Priešpaskutinę minutę žalgiriečiai pirmavo 85:73 ir sėkmingai užbaigė rungtynes.
– Antrose rungtynėse iš eilės būtent prieš „Hapoel“ į starto sudėtį išleidote Maodo Lo? Noras jį leisti prieš Izraelio ekipa yra, nes jis sėkmingai kovoja prieš ją? – buvo paklaustas T. Masiulis.
– Nebuvo jis tik prieš „Hapoel“. Dėliojome, kad būtų fiziškumas, kad galima būtų aukotis ir baudų padaryti, jei reikia. Ir mums svarbu, kad Sylvainas Francisco ne iškart išeitų, o po kokių trijų-keturių minučių. Ir didelė pagarba, kad jis tą vaidmenį priėmė. Tokia idėja buvo – žaisti agresyviai prieš Tel Avivą.
– Nenustebino M. Wrighto toks žaidimas?
– Jei kalbėsime apie jo gynybą – ką buvome sutarę, tą jis ir padarė. Jis pats sakė, kad jau pavargo nuo pasiteisinimų ir nori žaisti gerai. Norime visada tokį jį matyti. Ir jūs matėte, kad šįkart jis mėgavosi žaidimu – tai ateityje komandai gali duoti didelę naudą.
– Ar yra teisybės, kad jam labai svarbūs pirmi metimai?
– Ne. Jį mačiau pastarąsias dvi treniruotes ir jis darė tą patį, ką šiandien aikštėje. Jis užsivedęs. Iki jo ilgai prieiti reikia, tačiau jis treniruotėse dirba, jei klauso ir daro tai, ko prašome, tai jis topinis šimtaprocentinis Eurolygos žaidėjas. Jis suprato, kad mažiau ar daugiau pasistengsiu nebūna – Eurolygoje reikia visada dirbti iš visų jėgų.
– Ką galite pasakyti apie buvusį žalgirietį Vasilje Misičių. Kas pasikeitė jo žaidime?
– Nenoriu kalbėti apie varžovų žaidėjus.
– Kodėl nežaidė Dovydas Giedraitis?
– Tai trenerių sprendimas. Ateis laikas, visais žaidėjais naudosimės.
– Kaip sekasi su suolo sėdėtojo vaidmeniu susitvarkyti D. Sirvydžiui?
– Žmogaus tikras veidas pasimato, kai sunku. Kai gerai, tuomet visiems gerai. Dabar jam iš krepšinio pusės tikrai nėra lengva. Kiek matau jis dirba papildomai, eina kaunasi. Sirvydis dar šiemet sulauks šansų ir tikiu juo. Jis daro teisingus dalykus, bet gal į tas pozicijas yra per daug žmonių Mano sprendimas yra pasirinkti žaidėjus. Noriu būti geras, bet turiu priimti sprendimus, kurie reikalingi komanda.
– Vasario 25 dieną baigsis naujų žaidėjų registravimas? Ar jau apsisprendėte dėl to, ar reikės komandai naujų krepšininkų, o kažko reikės atsisakyti?
– Kol kas esu apsisprendęs. Bet dar yra laiko. Visada būna kažkas... Jei bus, tai ir darysime. Šiai dienai esame apsisprendę. Visi esantys žaidėjai mums yra reikalingi.
Kauno ŽalgirisTel Avivo HapoelTomas Masiulis
