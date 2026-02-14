„Kylančių žvaigždžių“ rungtynėse triumfavo M. Buzelis

Finale V. Carterio auklėtiniai 25:24 palaužė Carmelo Anthony komandą.
Rungtynių herojumi tapo V. J. Edgecombe‘as, kuris komandai atsiliekant 23:24 realizavo abu baudos metimus, o dar prieš tai pataikė dvitaškį.
Pusfinalio etape lietuvio ekipa 41:36 nugalėjo Tracy McGrady komandą.
Pusfinalyje M.Buzelis pelnė 6 taškus (1/3 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir pavogė po 1 kamuolį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Finale Matas spėjo pelnyti 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.) ir atkovoti 1 kamuolį.
MVP buvo pripažintas V. J. Edgecombe‘as. Bahamų krepšininkas finale surinko 6 taškus ir 2 atkovotus kamuolius, o pusfinalyje šėlo pelnęs 17 taškų ir atkovojęs 5 kamuolius.