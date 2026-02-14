Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
83
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
73
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
BC Dubai
BC Dubai
96
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Įspūdingiausiai Kaune sužaidęs M. Wrightas buvo priremtas: kodėl „Žalgiris“ laimi prieš lyderius ir klumpa prieš autsaiderius

2026 m. vasario 14 d. 08:43
„Aš nežiūriu į statistiką. Nelabai gilinausi į rekordus. Man gerai, kai laimi komanda“, – po klausimo apie karjeros rungtynės po pergalės prieš Tel Avivo „Hapoel“ kalbėjo rezultatyviausias mačo žaidėjas Mosesas Wrrightas.
Aukštaūgis į Izraelio ekipos krepšį įsūdė 25 taškus, atsikovojo 6 kamuolius ir surinko net 34 naudingumo balus.
Į rūbinę įžengęs amerikietis patraukė prie savo vietos, paėmė mobilų telefoną, parašė kelis žodžius ir atsisėdęs į kėdę plačiai nusišypsojo. Jis penktadienio vakarą buvo dvikovos herojumi.
Iki tol geriausią savo pasirodymą Eurolygoje kauniečių ekipoje M. Wrightas pasiekė pelnydamas 22 taškus. Jis taip p[at turėjo surinkęs ir 28 naudingumo balus.
Šįkart amerikietis pataikė visus mestus devynis baudų metimus.
„Žinote, man toks protingas žmogus kažkada pasakė: „kai eini mesti baudų – visada metimas yra tas pats, visada meti pataikyti. Tai kodėl prameti?“. Dabar tuos žodžius gerai įsidėjau į galvą ir nutariau susiimti prie baudų linijos“.
– Puiki pergalė prieš „Hapoel“. Ką apie ją galvojate?
– Laimėjome (juokiasi). Ketvirtajame kėlinyje susiėmėme gynyboje – sustabdėme jų atakas, gavome progą pabėgti. Ir bėgome.
– Pirmieji septyni jūsų taškai buvo po Williamso-Gosso rezultatyvių perdavimų. Jis jums asistavo penkis kartus. Ar gerai turėti tokį komandos draugą?
– Tai yra nuostabu. Jis randa mane pozicijose, kuriose galiu rinkti lengvus taškus arba provokuoti pražangas. Darau savo darbą ir žinau, jog jis padarys savąjį.
– Maodo Lo šiandien surinko 13 taškų, 7 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
– Jis buvo puikus, pagarba jam. Maodo mėgavosi savo žaidimu.
– „Žalgiris“ galingai sužaidžia prieš klubus, kurie yra Eurolygos turnyro lentelės viršuje, o pralaimi autsaideriams. Kaip tai paaiškinsite?
– Kiekvienas mačas yra skirtingas. Kiekviena priešprieša yra skirtinga, kalbant net ir apie mačo pradžią.
Nemanau, kad mes žaidžiame galvodami apie komandų pajėgumus. Ką turime daryti visada, tai kovoti kiekviename mače.
Kauno ŽalgirisTel Avivo HapoelMosesas Wrightas
