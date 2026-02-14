Įspūdingiausiai Kaune sužaidęs M. Wrightas buvo priremtas: kodėl „Žalgiris“ laimi prieš lyderius ir klumpa prieš autsaiderius

Aukštaūgis į Izraelio ekipos krepšį įsūdė 25 taškus, atsikovojo 6 kamuolius ir surinko net 34 naudingumo balus.
Į rūbinę įžengęs amerikietis patraukė prie savo vietos, paėmė mobilų telefoną, parašė kelis žodžius ir atsisėdęs į kėdę plačiai nusišypsojo. Jis penktadienio vakarą buvo dvikovos herojumi.
Iki tol geriausią savo pasirodymą Eurolygoje kauniečių ekipoje M. Wrightas pasiekė pelnydamas 22 taškus. Jis taip p[at turėjo surinkęs ir 28 naudingumo balus.
Šįkart amerikietis pataikė visus mestus devynis baudų metimus.
„Žinote, man toks protingas žmogus kažkada pasakė: „kai eini mesti baudų – visada metimas yra tas pats, visada meti pataikyti. Tai kodėl prameti?“. Dabar tuos žodžius gerai įsidėjau į galvą ir nutariau susiimti prie baudų linijos“.
– Puiki pergalė prieš „Hapoel“. Ką apie ją galvojate?
– Laimėjome (juokiasi). Ketvirtajame kėlinyje susiėmėme gynyboje – sustabdėme jų atakas, gavome progą pabėgti. Ir bėgome.
– Pirmieji septyni jūsų taškai buvo po Williamso-Gosso rezultatyvių perdavimų. Jis jums asistavo penkis kartus. Ar gerai turėti tokį komandos draugą?
– Tai yra nuostabu. Jis randa mane pozicijose, kuriose galiu rinkti lengvus taškus arba provokuoti pražangas. Darau savo darbą ir žinau, jog jis padarys savąjį.
– Maodo Lo šiandien surinko 13 taškų, 7 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
– Jis buvo puikus, pagarba jam. Maodo mėgavosi savo žaidimu.
– „Žalgiris“ galingai sužaidžia prieš klubus, kurie yra Eurolygos turnyro lentelės viršuje, o pralaimi autsaideriams. Kaip tai paaiškinsite?
– Kiekvienas mačas yra skirtingas. Kiekviena priešprieša yra skirtinga, kalbant net ir apie mačo pradžią.
Nemanau, kad mes žaidžiame galvodami apie komandų pajėgumus. Ką turime daryti visada, tai kovoti kiekviename mače.
