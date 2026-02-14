M. Blaževičius vedė „Tofas“ į pergalę Turkijoje

Lietuvio atstovaujama ekipa Turkijos lygoje 91:81 (19:7, 22:21, 21:33, 29:20) palaužė Stambulo „Buyukcekmece“ (2/18).
M. Blaževičius pelnė 19 taškų (7/8 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 23 naudingumo balus.
Buvęs žalgirietis Alexas Perezas prie pergalės pridėjo 20 taškų (1/3 dvit., 6/8 trit.), atliko 13 rezultatyvių perdavimų ir surinko 31 naudingumo balą.
Šeimininkų ekipoje Jalenas Lecque pelnė 25 taškus (3/6 dvit., 4/10 trit., 7/8 baud.).
Bursos klubas su 9 pergalėmis Turkijoje užima 9-ąją vietą.
Marekas BlaževičiusBursos TofasTurkijos vyrų krepšinio lyga
Rodyti daugiau žymių