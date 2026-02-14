SportasKrepšinis

M. Blaževičius vedė „Tofas“ į pergalę Turkijoje

2026 m. vasario 14 d. 18:02
Lrytas.lt
Marekas Blaževičius sužaidė dar vienas puikias rungtynes, o jo atstovaujamas klubas Bursos „Tofas“ (9/11) šventė pergalę išvykoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvio atstovaujama ekipa Turkijos lygoje 91:81 (19:7, 22:21, 21:33, 29:20) palaužė Stambulo „Buyukcekmece“ (2/18).
M. Blaževičius pelnė 19 taškų (7/8 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 23 naudingumo balus.
Buvęs žalgirietis Alexas Perezas prie pergalės pridėjo 20 taškų (1/3 dvit., 6/8 trit.), atliko 13 rezultatyvių perdavimų ir surinko 31 naudingumo balą.
Šeimininkų ekipoje Jalenas Lecque pelnė 25 taškus (3/6 dvit., 4/10 trit., 7/8 baud.).
Bursos klubas su 9 pergalėmis Turkijoje užima 9-ąją vietą.
Marekas BlaževičiusBursos TofasTurkijos vyrų krepšinio lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.