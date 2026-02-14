T. McLaughlino tritaškis išplėšė pratęsimą, o kėdainiečiai palaužė „Jonavą Hipocredit“

Trento McLaughlino tritaškis įpūtė šviežio oro į šeimininkų gretas pirmosios lemiamo ketvirčio atakos metu, bet Benjaminas Krikke greitai atstatė jonaviečių atotrūkį – 63:56. Tiesa, kai to labiausiai reikėjo, Seltonas Miguelis iššovė, o J.D. Muilos penki taškai be atsako persvėrė rezultatą – 68:65. Kėdainiečiai jau bandė atitrūkti, bet į tai ranka numojo ir dar vieną tolimą šūvį smeigė Olinas Carteris (72:72). Galiausiai Makai Ashtonas pataikė vieną baudos metimą (75:74), tačiau J.D. Muila prarado atkovotą kamuolį ir Lukas Kreišmontas pademonstravo šaltus nervus prie baudų metimų linijos – 77:74.
Paskutinė ataka priklausė šeimininkams, o jos metu J.D. Muila išpirko savo klaidą, mat atkovojo kamuolį po T. McLaughlino netaiklaus tritaškio, dar kartą atidavė jį komandos draugui, kuris darkart nebeklydo ir paskutinės sekundės metimu išplėšė pratęsimą – 77:77.
Pratęsimas startavo greitu žaidimu ir lengvu chaosu, tačiau juo galiausiai pasinaudojo tritaškį pataikęs S. Miguelis – 82:80. Tuo pačiu atsakė ir B. Krikke (83:82), kuris dar vėliau ir sugrūdo kamuolį per J.D. Muilą (85:83). Visgi tuomet Jonas Zakas pataikė iš toli, o šeimininkų pergalę įtvirtino S. Miguelio baudų metimai – 88:85.
Pastarąją pergalę jonaviečiai šventė dar gruodžio 14 d., kai po M. Ashtono metimo triumfavo Kėdainiuose – 85:83. Apskritai, vieninteles dvi šio sezono pergales Stepono Babrausko auklėtiniai ir iškovojo būtent prieš „Nevėžį-Paskolų klubą“.
„Jonavos Hipocredit“ kapitonas Džiugas Slavinskas šlubuodamas paliko aikštelę pirmojo kėlinio pabaigoje ir daugiau ant parketo nebegrįžo. Trečiojo kėlinio viduryje čiurną pasuko ir M.Ashtonas, tačiau jis į rikiuotę sugrįžo lemiamo kėlinio pradžioje.
Savo ruožtu J.D. Muila sugriebė net 14 kamuolių ir pagerino šio sezono LKL, kurią remia „Betsson“, rekordą. Jis taip pat pirmą kartą šiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone pataikė šešis baudų metimus, pramesdamas vos tris.
Rungtynės prasidėjo vaisingai, tačiau jau netrukus įsivyravo klampus krepšinis, kurio metu šeimininkai neženkliai išsiveržė į priekį – 12:7. Tiesa, L. Kreišmontas iš karto atsakė penkiais taškais paeiliui (12:12), J.D. Muila neįkrovė kamuolio iš viršaus, bet iniciatyvą perėmė Tyleris Petersonas, padėjęs savo komandai išlikti priekyje – 23:20.
Antrąjį kėlinį B. Krikke pradėjo taikliais metimais iš vidutinio nuotolio, O. Carteris baudė iš toli, o Matas Repšys drebino Kėdainių arenos lanką galingu dėjimu greitajame puolime – 29:25. Tiesa, tempas ir vėl aprimo – komandos nepelnė taškų beveik dvi minutes, o jonaviečiai nerezultatyviai žaidė net nepilnas keturias minutes, per kurias šeimininkai susigrąžino minimalų atotrūkį – 35:34. Prieš ilgąją pertrauką krepšys atsirišo abiems komandoms ir Mihkelio Kirveso taškai su pražanga atstatė svečių persvarą – 42:40.
Antrosios mačo pusės pradžioje pirmaujanti komanda keitėsi kone kiekvienos atakos atakos metu – 48:47. Visgi kėlinio viduryje jonaviečiai spurtavo 8:0 ir įgijo rekordinę persvarą – 55:47. Galiausiai J.D. Muila pralaužė S. Babrausko auklėtinių gynybinius pančius, bet jonaviečių puolimo mašina nestojo – 59:51. Jau atrodė, kad per paskutines 100 sekundžių ekipos taškų nebepelnys, tačiau dvitaškį su sirena įdūrė S. Miguelis, įsirašęs septintą tašką – 53:59.