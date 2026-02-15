Orai
Sportas
Krepšinis
2026 m. vasario 15 d. 18:52
„Žalgiris“ Gargžduose testuoja lygos naujokus
2026 m. vasario 15 d. 18:52
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Kauno „Žalgirio“ (16/1) krepšininkai sekmadienį Gargžduose vykstančiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse siekia pergalės prieš lygos naujokus – „Gargždus“ (7/10).
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Kauniečiai iškovoję 16 pergalių pirmauja čempionate.
„Gargždai“ su 7 laimėjimais rikiuojasi 7-oje pozicijoje.
Abi prieš tai vykusias tarpusavio dvikovas laimėjo „Žalgiris“.
Kauno Žalgiris
Gargždų Gargždai
Lietuvos krepšinio lyga (LKL)