NBA snaiperio konkursą laimėjo dėl traumos šį sezoną nežaidžiantis veteranas

Finale 35-erių D. Lillardas susitiko su „Phoenix Suns“ žvaigžde Devinu Bookeriu ir NBA debiutuojančiu, „Charlotte Hornets“ krepšininku Konu Knueppelu.
Lemiamuose metimuose D. Lillardas sau lygių neturėjo. Nugalėtojas pelnė 29 taškus, tuo tarpu D. Bookeriui pavyko surinkti 23 taškus, K. Knueppelui – 17.
Šį sezoną „Trail Blazers“ gynėjas nėra sužaidęs nė vienų rungtynių.
Snaiperio konkurse D. Lillardas laimėjo trečią kartą, anksčiau jam tai pavyko padaryti 2023 ir 2024 metais. Iki šiol tokiu pasiekimu galėjo pasigirti tik Larry Birdas ir Craigas Hodgesas.
Tiesa, geriausią pasirodymą surengė D. Bookeris, kuris pirmajame etape pelnė 30 taškų. Tuomet D. Lillardas ir K. Knueppelas surinko po 17 taškų.
Pirmajame etape pasirodymus baigė Donovanas Mitchellas (24, „Cleveland Cavaliers“), Normanas Powellas (23, „Miami Heat“), Jamalas Murray‘us (18, „Denver Nuggets“), Tyrese‘as Maxey (17, „Philadelphia 76ers“) ir Bobby Portisas (15, „Milwaukee Bucks“).
