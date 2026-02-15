T. Masiulis sureagavo į A. Butkevičiaus traumą: „Turime prisitaikyti, ne pirmas kartas“

Sekmadienį Kauno „Žalgiris“ išvykoje 69:63 įveikė Gargždų „Gargždus“.
„Sunki gynybinė pergalė, džiaugiamės. Rungtynės puolime buvo sunkios – tiek mums, tiek varžovams. Metimų nelabai pataikėme, bet džiaugiuosi, kad kontroliavome rungtynes per gynybą.
Kai nepataikai, tai ir rungtynės klampios. Matėte tritaškių procentus – tiek mūsų, tiek varžovų. Tuomet ir gaunasi klampumas. Dar kartą pasikartosiu, kad gynyba šiandien nusprendė rungtynes“, – rungtynes apibendrino „Žalgiris“ treneris T. Masiulis.
Prieš rungtynių pradžią Kauno klubas paskelbė, jog Arnas Butkevičius rungtynėse prieš Tel Avivo „Hapoel“ patyrė pėdos traumą.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad puolėjui atskilo vienas iš pėdos srityje esančių kaulų. Krepšininkui teks 6 savaites gydytis lūžio vietą, o po to lauks reabilitacijos procesas.
„Skaudu. Kiekvienas žmogus mums yra labai svarbus. Arnas – ne išimtis. Toks gyvenimas, turime prisitaikyti, ne pirmas kartas, ne pirmoje komandai, kad kažkas iškrenta. Mūsų trenerių darbas, kad visi būtų pasiruošę ir, jei kažkas iškristų, kitas būtų pasiruošęs“, – kalbėjo T. Masiulis.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusTomas Masiulis
Rodyti daugiau žymių