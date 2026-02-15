Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes"
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus"
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern"
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos"
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda"
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia"
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona"
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball"
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris"
Kauno „Žalgiris“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:30
„Monaco"
„Monaco“
102
Vitorijos „Baskonia"
Vitorijos „Baskonia“
92
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos"
Atėnų „Panathinaikos“
83
Stambulo „Fenerbahce"
Stambulo „Fenerbahce“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan"
Belgrado „Partizan“
73
Madrido „Real"
Madrido „Real“
77
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia"
Milano „Olimpia“
78
BC Dubai
BC Dubai
96
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

T. Masiulis sureagavo į A. Butkevičiaus traumą: „Turime prisitaikyti, ne pirmas kartas“

2026 m. vasario 15 d. 23:06
Lrytas.lt
„Toks gyvenimas, turime prisitaikyti, ne pirmas kartas, ne pirmoje komandai, kad kažkas iškrenta“, – į savo auklėtinio traumą sureagavo Tomas Masiulis.
Sekmadienį Kauno „Žalgiris“ išvykoje 69:63 įveikė Gargždų „Gargždus“.
„Sunki gynybinė pergalė, džiaugiamės. Rungtynės puolime buvo sunkios – tiek mums, tiek varžovams. Metimų nelabai pataikėme, bet džiaugiuosi, kad kontroliavome rungtynes per gynybą.
Kai nepataikai, tai ir rungtynės klampios. Matėte tritaškių procentus – tiek mūsų, tiek varžovų. Tuomet ir gaunasi klampumas. Dar kartą pasikartosiu, kad gynyba šiandien nusprendė rungtynes“, – rungtynes apibendrino „Žalgiris“ treneris T. Masiulis.
Prieš rungtynių pradžią Kauno klubas paskelbė, jog Arnas Butkevičius rungtynėse prieš Tel Avivo „Hapoel“ patyrė pėdos traumą.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad puolėjui atskilo vienas iš pėdos srityje esančių kaulų. Krepšininkui teks 6 savaites gydytis lūžio vietą, o po to lauks reabilitacijos procesas.
„Skaudu. Kiekvienas žmogus mums yra labai svarbus. Arnas – ne išimtis. Toks gyvenimas, turime prisitaikyti, ne pirmas kartas, ne pirmoje komandai, kad kažkas iškrenta. Mūsų trenerių darbas, kad visi būtų pasiruošę ir, jei kažkas iškristų, kitas būtų pasiruošęs“, – kalbėjo T. Masiulis.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusTomas Masiulis
