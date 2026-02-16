Serbai ir turkai paskelbė kandidatų sąrašą, kurie kausis tarpusavyje FIBA atrankoje

SportasKrepšinis

Vasario pabaigoje vyks 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionato FIBA „langas“. Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis jau pateikė kandidatų sąrašą. Taip pat pirmadienį Serbijos rinktinės strategas Dušanas Alimpijevičius paskelbė 23 kandidatų sąrašą – krepšininkus, kurie grumsis prieš Turkijos komandą.
Į sąrašą įtraukti aštuoni Eurolygos krepšininkai: Danilo Andžušičius (Salonikų „Aris“), Aleksa Avramovičius („Dubai“), Filipas Barna (Belgrado FMP), Nemanja Dangubičius („Dubai“), Dejanas Davidovacas (Belgrado „Crvena zvezda“), Ognjenas Dobričius („Crvena zvezda“), Savo Drezgičius (Belgrado „Mega“), Asimas Džulovičius („Mega“), Strahinja Gavrilovičius („Igokea“), Nikola Kaliničius („Crvena zvezda“), Balša Koprivica (Stambulo „Bahcesehir“), Arijanas Lakičius (Belgrado „Partizan“), Bogoljubas Markovičius („Mega“), Dušanas Miletičius (Klužo U-BT), Stefanas Miljenovičius („Crvena zvezda“), Luka Mitrovičius (Maskvos CSKA), Stefanas Momiroviusas („Spartak“), Pavle Nikoličius (Čačako „Borac“), Jovanas Novakas (Ščecino „King“), Aleksejus Pokuševskis („Partizan“), Dušanas Rističius (Kawasaki „Brave Thunders“), Nikola Tanaskovičius (Podgoricos „Budučnost“) ir Urošas Trifunovičius (Ankaros „Turk Telekom“).
Serbijos rinktinė vasario 27 dieną Aleksandro Nikoličiaus arenoje susikaus su Turkijos komanda, o kovo 2 dieną vyks į Stambulą susitikti su Europos vicečempione. Per pirmuosius du atrankos turus Serbija įveikė Šveicarijos ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktines.
Turkijos rinktinė taip pat kviečiai 8 Eurolygos žaidėjus. Egino Atamano sąraše yra jo treniruojamos Atėnų „Panathinaikos“ atstovai – Cedi Osmanas ir Omeras Yurtsevenas. E. Atamanui taip pat teks pasirinkti, kurį natūralizuotą krepšininką kviesti į ekipą: Stambulo „Fenerbahce“ bosnį Tariką Biberovičių ar neseniai Turkijos pilietybę gavusį Stambulo „Bahcesehir“ lyderį Malachi Flynną.
