„Rytas“ savo sistemą pastiprino talentingu bulgaru

K. Balkandzhievas nuo 2022 m. iki praėjusios vasaros tobulėjo Vitorijos „Baskonia“ klubo jaunimo sistemoje. Atstovaudamas „Baskonia B“ ekipai Ispanijos ketvirtoje lygoje, krepšininkas praėjusį sezoną sužaidė 26 rungtynes, per kurias vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 22 minutes, pelnydavo 10,3 taško, atkovodavo 4,7 kamuolio bei rinkdavo 11 naudingumo balų. Žaidėjas dvitaškius metė 55,4 proc. tikslumu.
Praėjusią vasarą puolėjas gynė Bulgarijos rinktinės garbę, Serbijoje vykusiame Europos aštuoniolikmečių čempionate. Turnyre jis buvo vienas komandos lyderių, vidutiniškai rinkęs po 12,4 taško bei atkovojęs po 6,9 kamuolio per susitikimą.
„Kaloyanas yra aukštas ir pakankamai universalus puolėjas, galintis rungtyniauti keliose pozicijose. Nepaisant savo jauno amžiaus, jis jau spėjo pamatyti kelių skirtingų šalių krepšinio mokyklas, pasisemti vertingos patirties,– teigė Vilniaus „Ryto“ jaunimo programos vadovas Matas Urbonas. – Praėjusią vasarą Kaloyanas jau buvo atvykęs į Vilnių, kur keletą dienų praleido sportuodamas su mūsų trenerių kolektyvu, ir išsiskyrė profesionaliu požiūriu į darbą. Todėl tikimės, kad per kelerius ateinančius metus jis žengs ne vieną žingsnį į priekį“.
Po sėkmingo pasirodymo rinktinėje, krepšininkas rugpjūčio mėnesį išvyko į JAV, kur prisijungė prie Bostono „CATS Academy“ mokyklos programos. Visgi, po trumpos patirties už Atlanto, K. Balkandzhievas nusprendė kol kas tobulėti Europoje ir atvyko į Vilnių.
Tikimasi, kad šis papildymas sustiprins „Ryto“ jaunimo programos konkurencingumą tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose turnyruose.