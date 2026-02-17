„Rytas“ vargo dėl pergalės Utenoje

„Ryto“ komanda geriau startavo (7:2), bet Hassanas Diarra ir Donatas Sabeckis greitai lygino rezultatą – 7:7. Ivano Vranešo dėka „Juventus“ rezultatą persvėrė (11:10), H.Diarrai nestabdė savo tritaškių, tad pranašumas augo – 19:13.
Dar vienas uteniškių tolimas metimas, kurį pataikė Lukas Uleckas, persvarą augino iki dviženklės (26:16), bet iki ketvirčio pabaigos „Rytas“ deficitą tirpdė perpus – 21:26.
Gyčio Masiulio tritaškis grąžino lygybę rungtynėms (26:26), bet pabėgti labiau „Rytui“ sekėsi sunkiai. Uteniškiai nuolat žengė šalia arba pirmavo (38:36), dar tritaškį paleido ir Evaldas Šaulys. Pasibaigus pirmai mačo daliai „Juventus“ buvo priekyje 45:43.
Po pertraukos greitai taškais pasižymėjo D.Sabeckis ir I.Vranešas (49:43), vis tik žengęs Kennethas Smithas lygino rezultatą (49:49). Pirmiausiai jis smeigė tritaškį, po to realizavo tris baudas. Vis tik „Juventus“ neleido „Rytui“ atsispirti, nors Ignas Urbonas ir paleido tritaškį – 55:53. Svarbų „Rytui“ tritaškį pridėjo ir Gytis Masiulis (62:55), o po trijų ketvirčių svečiai pirmavo 65:57.
I.Sargiūnas, K.Bruhnke ir I.Urbonas dėjo pagrindus vilniečių pergalei (74:65), nors D.Sabeckis pelnė reikalingus taškus – 67:74. Lukas Uleckas stojo mesti trijų baudos metimų, visus juos realizavo, tačiau I.Sargiūnas iškart paleido tritaškį. „Rytas“ vis dar jautėsi užtikrinčiau (81:73), o G.Masiulis suteikė svečiams dviženklį pranašumą (83:73), kurio „Juventus“ nebepanaikino.
H.Diarra dar išlaikė viltį (80:85), L.Uleckas pelnė greitus taškus (82:85), bet K.Smitho baudos metimai buvo tikslūs – 87:82. D.Sabeckio tritaškis nebesiekė tikslo.
Svečių ekipai šiame mače negalėjo padėti Simonas Lukošius, Jerrickas Hardingas ir Jacobas Wiley.
17 taškų pelnęs, 10 kamuolių atkovojęs ir 26 naudingumo balus rinkęs I.Vranešas žaidė efektyviausią savo mačą šiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone.
Kitoje barikadų pusėje jaunasis I.Urbonas žaidė geriausią karjeros mačą LKL, kurią remia „Betsson“: pelnė 14 taškų, atliko 5 perdavimus, rinko 17 naudingumo balų.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 17 (10 atk. kam.), Hassanas Diarra 16 (3/5 trit.), Lukas Uleckas 14, Donatas Sabeckis 12, Šarūnas Beniušis ir Paulius Valinskas – po 6.
„Rytas“: Kennethas Smithas (3/10 trit.) ir Ignas Sargiūnas – po 16, Gytis Masiulis ir Ignas Urbonas (4/9 trit.) – po 14, Kay‘us Bruhnke 10, Artūras Gudaitis 9 (12 atk. kam.).