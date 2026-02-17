Jonavos rajono savivaldybė apkarpė finansavimą krepšinio klubui

„Basketnews“ žurnalistas Lukas Malinauskas praneša, jog šiais metais klubui bus skiriama 100 tūkst. eurų mažiau.
Šįkart klubui savivaldybė paskyrė 510 tūkst. eur. vietoje buvusių 610 tūkst.
Tuo tarpu bendras savivaldybės biudžetas augo net 16 mln. eur.
Kaip praneša L. Malinauskas, tai yra signalas klubui daryti kardinalius pokyčius administracijoje.
Dar 2024 metų balandžio 10 dieną V. Vaškevičius įpūtė į policijos alkoholio matuoklį 2,34 prom. (vidutinis girtumas) – už tai Kauno apylinkės teismas 2025 metų birželio 17 dieną jam skyrė lygtinį 4 mėnesių laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų. Policija pas jį apsilankė iškart po avarijos.
Sausio pradžioje paskelbta, kad 2025 metų gruodžio 11 dieną V. Vaškevičiui per policijos reidą Jonavoje buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,46 prom.). Dėl šio atvejo taip pat buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Rajono meras Mindaugas Sinkevičius pareikalavo V. Vaškevičiaus atsitraukti nuo klubo. „Jonavos“ klubo vadovas taip ir padarė, tačiau pokyčiai neįtikino nei vieno, kadangi V. Vaškevičius komandos valdymą perdavė savo sūnui Karoliui.
