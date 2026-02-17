M. Ashtono-Langfordo benefisas padėjo „Jonavai“ nukauti „Gargždus“

Jonavos klubas šiame mače neturėjo koją susižeidusio lyderio Džiugo Slavinsko.
Nors jonaviečiai pabandė įgyti pranašumą mačo pradžioje, greitai „Gargždai“ lygino rezultatą – 7:7. Lukui Kreišmontui atsakė Deividas Gailius, vėliau – Paulius Petrilevičius ir Nojus Mineikis, tad „Gargždai“ rezultatą persvėrė – 20:19. Vis tik Benjaminas Krikke leido šeimininkams pirmauti po pirmojo ketvirčio – 21:20.
Skirtumas tarp komandų vėl ėmė didėti „Jonavos Hipocredit“ naudai (33:26), o po Mato Repšio metimo tapo dviženklis – 39:29. D.Gailius, Martinas Meieris ir Justinas Turneris ėmė traukti „Gargždus“ iš duobelės (37:41), tačiau po dviejų ketvirčių geresnėje situacijoje buvo jonaviečiai – 48:42.
L.Kreišmontas tęsė savo puikų pasirodymą, rezultatyvus buvo ir Makai‘us Ashtonas-Langfordas, tad „Jonava Hipocredit“ tolo – 59:46.
Geresnė „Gargždų“ atkarpa leido kiek stabilizuoti padėtį (57:64), dar taiklus buvo ir Nojus Mineikis – 59:64. Laurynas Vaištaras skirtumą buvo aptirpdęs iki keturių taškų (62:66), tačiau B.Krikke ir Lesley Varneris turėjo atsaką – 70:62. Vis tik iki ketvirčio pabaigos „Gargždai“ priartėjo – 67:70.
Atkakliai rungtynės klostėsi ir toliau. „Gargždai“ panaikino visą turėtą deficitą ir persvėrė rezultatą (78:76), tačiau apie save priminė Mihkelis Kirvesas – 83:80. M.Ashtono-Langfordo tritaškis suteikė jonaviečiams apčiuopiamesnę persvarą (87:80) ir nors N.Mineikis ir D.Gailius bandė gelbėti gargždiškius, M.Ashtonas-Langfordas buvo nesustabdomas – 93:87.
Liko pusantros minutės, L.Vaištaras įžiebė viltį „Gargždams“ (90:93), bet L.Kreišmonto ranka prie baudų metimo linijos nedrebėjo ir pergalę jonaviečiai išsaugojo.
M.Ashtonas-Langfordas pelnė 36 taškus, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 kamuolius ir rinko 38 naudingumo balus. Tai jo geriausias pasirodymas LKL, kurią remia „Betsson“.
„Jonava Hipocredit“: Makai‘us Ashtonas-Langfordas 36 (8 rez. perd., 38 n.b.), Lukas Kreišmontas 17, Benjaminas Krikke 11, Adomas Sidarevičius 8.
„Gargždai“: Deividas Gailius 16, Trey‘us Pulliamas 14 (6 atk. kam., 10 rez. perd.), Laurynas Vaištaras ir Justinas Turneris – po 13, Nojus Mineikis 11.