„Žalgirio“ amerikietis atskleidė pokalbio su T. Masiuliu detales

Pokalbio su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku metu M. Wrightas buvo nustebintas. Paklaustas apie mokykloje lankytas grojimo kontrabosu pamokas, vienu metu žalgirietis nuščiuvo.
„Tik nesakykite, kad čia turite kontrabosą?“, – kiek sunerimęs klausė M. Wrightas.
Atnešus kontrabosą į pokalbio erdvę, krepšininkas, kiek išbandęs instrumentą, kūrinio visgi nesugrojo.
2017–2021 m. studijavęs ir žaidęs krepšinį „Georgia Tech“ universiteto komandoje, M. Wrightas sulaukė kvietimo treniruotis su Los Andželo „Clippers“ komanda. Netrukus „Clippers“ įteikė 10 dienų kontraktą aukštaūgiui, tačiau tinkamai prisijungti prie pagrindinės komandas kortas sujaukė COVID-19.
Žaidęs „G lygoje“ už dukterinę „Clippers“ komandą, netrukus M. Wrightas pakeitė kryptį – prisijungė prie Dalaso „Mavericks“ organizacijos, kur, kaip ir „Clippers“ atveju, migravo tarp pagrindinės ir dukterinės komandų.
„Kartą turėjau rungtynes su „Mavericks“ ir jose pelniau savo pirmuosius taškus – dvitaškį su pražanga. Luka (L. Dončičius – past.) tose rungtynėse nežaidė, bet aš rūbinėje sėdėjau šalia jo. Po rungtynių jis man atidavė rungtynių kamuolį. Buvau naujokas ir negalvojau, kad klubo žvaigždė padarys tai dėl manęs. Šitą prisiminimą nešiosiuosi visą gyvenimą“, – debiutinių taškų NBA lygoje istoriją prisiminė M. Wrightas.
Po pirmojo profesionalo karjeros sezono M.Wrightas išvyko žaisti į Kiniją. Antrojo sezono Kinijoje metu, krepšininkas paliko „Shanxi Loongs“ komandą ir grįžo į JAV. Kaip tik tuo metu krepšininką pasiekė bičiulio skambutis, po kurio M. Wrightas pirmą kartą atvyko į Europą – prisijungė prie Turkijoje žaidžiančio „Merkezefendi“ klubo.
„Yra toks vyrukas, Nate‘as Masonas, jis žaidžia „Dubai“ komandoje, bet šiuo metu yra traumuotas. Tikiuosi jis greitai pasveiks. Jis man paskambino, kai buvau grįžęs iš Kinijos į Atlantą. Treniravausi, niekur neskubėjau, žinojau, kad kažkoks pasiūlymas mane vis tiek pasieks.
Tuo metu „Merkezefendi“ komandą kaip tik paliko į Eurolygos klubą išvykęs Danas Oturu. „Merkezefendi“ komandos atstovai klausė ten žaidžiančio N.Masono, ar jis nežino, kokio aukštaūgio, galinčio padėti komandai. Jis man paskambino ir pasakė: „brolau, atvyk į Turkiją, galėsi mesti, kiek nori metimų, galėsi viską daryti“.
Europos krepšinis man dar buvo menkai pažįstamas, tad daug negalvojau apie Eurolygą ir panašiai, todėl sutikau ten keliauti“, – šypsojosi M. Wrightas.
Pokalbio metu M.Wrightas papasakojo ir apie savo pokalbį su vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu Tomu Masiuliu, kuris vyko po gruodį buvusių Eurolygos rungtynių Kaune su Stambulo „Anadolu Efes“, kuriose M.Wrightas žaidė tik 6 minutes.
„Turėjome pokalbį ir pasiekėme susitarimą. Vienas dalykas, kurį sakiau treneriui: leisk man kartais susiknisti gynyboje, aš ne visada tobulai apsiginsiu. Jeigu jausiu, kad sėdu ant suolo, kad nebuvau tobulas gynyboje, tai mane galutinai sugniuždys psichologiškai.
Aišku, kad jis įniršta, kai suklystu gynyboje, bet taip pat pabrėžia, kad savo energija įnešu pokytį, o tos klaidos darosi vis mažesnės ir mažesnės“, – tikino M.Wrightas.
