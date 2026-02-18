Domantui Saboniui sezonas baigtas – atlikta operacija

29 metų 208 cm ūgio D. Sabonis nerungtyniavo du mėnesius, o vėl sugrįžęs į aikštę sužaidė vos aštuonis mačus ir vėl iškrito iš rikiuotės. buvo tikinama, kad jį kamuoja nugaros skausmai.
29 metų 208 cm ūgio lietuvis šį sezoną sužaidė vos 19 mačų. Statistiškai D.Saboniui tai buvo prasčiausias sezonas nuo 2019–2020 metų.
Lietuvio vidurkis šiame NBA čempionate siekė 30 minučių, 15,8 taško (19 procentų tritaškių), 11,4 atkovoto kamuolio bei 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
„Kings“ (12/44) šį sezoną yra prasčiausia NBA komanda.