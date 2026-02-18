SportasKrepšinis

Domantui Saboniui sezonas baigtas – atlikta operacija

2026 m. vasario 18 d. 23:27
Lrytas.lt
„Sacramento Kings“ aukštaūgiui lietuviui Domantui Saboniui atlikta operacija, kurios metu atstatytas kairiojo kelio meniskas. Vidurio puolėjui meniskas įtrūko dar praėjusių metų lapkričio viduryje, tačiau reabilitaciją bandyta atlikti be operacijos. Vis dėlto medikai nutarė operuoti lietuvį.
Daugiau nuotraukų (1)
29 metų 208 cm ūgio D. Sabonis nerungtyniavo du mėnesius, o vėl sugrįžęs į aikštę sužaidė vos aštuonis mačus ir vėl iškrito iš rikiuotės. buvo tikinama, kad jį kamuoja nugaros skausmai.
29 metų 208 cm ūgio lietuvis šį sezoną sužaidė vos 19 mačų. Statistiškai D.Saboniui tai buvo prasčiausias sezonas nuo 2019–2020 metų.
Lietuvio vidurkis šiame NBA čempionate siekė 30 minučių, 15,8 taško (19 procentų tritaškių), 11,4 atkovoto kamuolio bei 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
 „Kings“ (12/44) šį sezoną yra prasčiausia NBA komanda.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.