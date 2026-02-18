J. Lekšas: „Žalgiris“ lengvai laimės KMT ir turi taikytis į finalo ketvertą Eurolygoje

Linksmai pradėję eterį kalbomis apie savo nūdienos išgyvenimus, Eurovizijos atranką Lietuvoje ir artėjančias UTMA kovas, trijulė po truputėlį perėjo ir prie krepšinio.
Nors Eurolygos kalendorius šią savaitę tuščias, Čepas, Lekšas ir Vaitiekūnas tuščiai laiko neleido. Krepšinio ekspertų trio pozityviai aptarė praėjusią Kauno „Žalgirio“ savaitę. Jos metu žaliai balti antrą kartą šį sezoną ant menčių guldė vieną turtingiausių Eurolygos klubų – Tel Avivo „Hapoel“.
Čepas džiaugėsi, kad pergalę pavyko iškovoti gana lengvai. Prie to, komentatoriaus nuomone, labiausiai prisidėjo solidus susikurtų progų realizavimas.
„Krepšinis – paprastas žaidimas. Jei nepataikai metimų iš susikurtų progų – dažniausiai pralaimi rungtynes“, – supaprastintai viską aiškinti stengėsi jis.
Kolegą papildęs Lekšas pašiepė dažnai tinklalaidėje skalpuojamą „Hapoel“ strategą Dimitrį Itoudį bei prajuokino eterio bičiulius.
„Šiaip neeilinis kaušas Dimitris Itoudis. <...> Jis yra toks energijos vampyras, kuris visada nori ant kažko užsirauti.“
Pasirodo, graiką Lekšas kritikuoja ne be priežasties. Tokią komentatoriaus reakciją iššaukė po rungtynių Kaune vykusi spaudos konferencija. Joje D. Itoudis, anot Lekšo, ne tik rodė neprofesionalumą, bet dar neprisiėmė atsakomybės dėl prastų rungtynių.
Lekšas pyko, kad svečių ekipos strategas nemandagiai elgėsi ir su jo kolegomis.
Labai įdomia kryptimi pokalbis tarp trio pasisuko tada, kai imta diskutuoti apie turnyrinę lentelę ir žalgiriečių padėtį joje. Labai įdomių minčių pažėrė tas pats Lekšas, atskleidęs, kad kauniečiai turi ypatingai gerus šansus patriukšmauti atkrintamosiose varžybose.
„Matai tuos varžovus, kaip jų žaidimas banguoja, – mintį pradėjo komentatorius, – mes per daug bijome sakyti, kad „Žalgiris“ gali daug ką nuveikti.“
Pastatęs Sylvain‘ą Francisco į Eurolygos gynėjų TOP 5 ir gyręs Nigel Williams-Goss, Moses Wright bei Ąžuolą Tubelį, kaunietis savo įžvalgas užtvirtino galinga prognoze. Anot jo, „Žalgiris“ iš šio sezono turi išspausti viską ir yra pajėgus pakartoti 2018 metų žygį iki finalo ketverto.
Vaitiekūnas savo pašnekovui pritarė, tačiau Čepas norėjo jaunesnius kolegas iš padebesių grąžinti ant žemės. Jis priminė, kad „Žalgiris“ vis dar nesugeba laimėti daugiau nei dviejų rungtynių iš eilės Eurolygoje ir pergales nuolat keičia pralaimėjimai. Na, o kadangi nėra stabilumo, naratyvai ir prognozės gali greitai keistis.
Palaipsniui „Eurolygos turo“ vyrai perėjo ir prie kitų temų. Vaitiekūnas nusprendė užkurti įdomią diskusiją prisiminęs praėjusią savaitę įvykusį incidentą Atėnuose, kai „Fenerbahče“ gynėjas Wade Baldwin IV įsivėlė į apsistumdymą su Atėnų „Panathinaikos“ žaidėju Matthias Lessort.
Skaitytojams priminsime, kad pergalingą metimą pataikęs Baldwin‘as, po rungtynių parodė nepagarbą šeimininkų komandai ir švęsdamas atsistojo ant jų logotipo aikštės centre. Tai pamatęs, aukštaūgis Matthias Lessort atbėgo ir taranavo Baldwin‘ą, iššaukdamas didelį apsistumdymą tarp Eurolygos grandų žaidėjų.
Vaitiekūnas reziumavo situaciją sakydamas, kad Baldwin‘ui nusibodo gyventi. Žodžio kišenėje neieškojo ir Lekšas, kuris pristatė įdomią šio konflikto priešistorę.
„Aš tai užskaitau. Aš Baldwin‘o pusėje. Čia viskas prasidėjo dar pernai metais Stambule, kai laimėjo PAO. Tada Jerian Grant‘as užlipo ant „Fenerbahče“ logotipo... Metai praėjo, o ratas apsisuko.“, – įdomiai konfliktą nušvietė komentatorius.
Žibalo į ugnį šliūkštelėjo ir Lekšo kreipimasis į Eurolygos vadovybę. Kadangi fizinę konfrontaciją pradėjo Matthias Lessort‘as, kuris šį sezoną net nerungtyniauja, Lekšas tikisi, kad jis bus nubaustas. Žurnalistas viliasi, kad lyga priims principinę poziciją ir neleis aukštaūgiui šį sezoną išbėgti į aikštelę, net jei pastarasis pasveiktų.
„Manau, NBA už tokius dalykus gautum mažiausiai 20 rungtynių suspendavimą“, – toliau Lessort‘ui gailesčio nerodė Lekšas.
Uždarę temą apie konfliktą, vedėjai neišvyko iš Atėnų ir aptarė naujausią PAO pirkinį – į Eurolygą grįžtantį Nigel Hayes-Davis. Eterio vilkai turėjo įvairių nuomonių dėl to, ar praėjusių metų Finalo ketverto MVP padės Atėnų „Panathinaikos“ pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Vaitiekūnas sako, kad šis pasirašymas – nieko nekeičia. TV laidų vedėjas jautėsi toks skeptiškas, kad ant stalo toliau kartojo savo anksčiau darytą prognozę:
„Mes šiemet pamatysime didžiausią visų laikų Eurolygos fiasko“, – savo viziją atskleidė jis, taip pat pasidalinęs, kad šio grando žlugimo lauks asmeniškai. Tokią vedėjo nuomonę, ko gerom tik sustiprina su Lekšu sudarytos lažybos.
Čepas kolegai antrino sakydamas, kad nemato, kaip tiek daug didelių ego Atėnų komandoje sugebės dalintis kamuoliu ir dėmesiu. Na, o Lekšas laikėsi kitos nuomonės ir savo seniau pasakytų žodžių – „Panathinaikos“, jo nuomone, kažkaip sugebės tapti čempionais.
Išnaršius Eurolygą skersai ir išilgai, atėjo metas pasišnekėti ir apie Karaliaus Mindaugo taurę. Nors intrigos dėl to, kas yra favoritas, niekam nekilo, tačiau Vaitiekūnas pareiškė tam tikrą apmaudą, kad pusfinalyje nesusitiks Vilniaus „Rytas“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Visuomenininkui atrodo, kad šios rungtynės būtų buvusios itin atkaklios.
Tuo tarpu Lekšas atrodė daug labiau įsitraukęs už Vaitiekūną ir net vyks į Šiaulius stebėti krepšinio gyvai.
„Tai pirmas kartas nuo 2020 metų, kai visi keturi pagrindiniai šalies klubai pateko į finalo ketvertą“, – įdomų faktą pristatė jis.
Anot Lekšo, didžiausia intriga įmanoma tik tuo atveju, jeigu Klaipėdos „Neptūnas“, Vilniaus „Rytas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“ sužaistų aukščiau savo įprastų galimybių ribos.
Savo ruožtu Čepas išliko kiek labiau pragmatiškas ir bent jau „Lietkabeliui“ nesuteikia jokių realių šansų pakovoti dėl medalių.
„Apmirusi komanda šiuo metu. Neįsivaizduoju, kaip juos atgaivinti“, – griežtai panevėžiečių bangavimą peikė jis.
Čia pat į pašnekesį įsiterpė ir Vaitiekūnas, priminęs, kad panevėžiečiai su tokiais naratyvais puikiai tvarkosi jau penkis metus, todėl nereikėtų skubėti „Lietkabelio“ nurašyti.
Atėjus laikui prognozuoti, daugiausiai minčių turėjo Lekšas. Jo nuomone, fanai išvys šiokių tokių sensacijų iš Šiaulių.
„Mano prognozė – „Žalgiris“ atkala „Neptūną“ virš 20 taškų, o „Lietkabelis“ nukala „Rytą“ tradiciškai, bet sunkiai. „Rytas“ nenori žaisti dėl trečios vietos ir lieka ketvirti, o „Žalgiris“ finale sumindo panevėžiečius 30-ies taškų persvara“, – išsamią spėlionę pristatė jis.
Šio antradienio „Eurolygos ture“ dar išgirsite ir kitų įdomybių iš vedėjų lūpų. Čepas dalinsis, kaip prabangiai laiką leido sanatorijoje ir kokias sporto šakas daugiausiai stebi Žiemos olimpinėse žaidynėse.
