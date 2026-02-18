SportasKrepšinis

NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalyje – fanų pašaipas sukėlusi klaida: iššaukė net prezidento reakciją

2026 m. vasario 18 d. 14:05
Lrytas.lt
Praėjusį savaitgalį vykęs NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis sukvietė skambiausius lygos vardus, o viską vainikavo amerikiečių ir užsieniečių rungtynės sekmadienio vakarą. Visgi kai kuriuose interneto pokampiuose žinia apie šias rungtynes išplito visai kitame kontekste.
Daugiau nuotraukų (1)
Pristatant užsieniečių komandą, Los Andželo „Inuit Dome“ arenos palubėse buvo parodomas žemėlapis ir paryškinama šalis, iš kurios yra pristatomas atletas. Kai atėjo eilė pristatyti prancūzų vunderkindą Victorą Wembanyamą, išmaniajame ekrane pasirodė fanų pašaipas sukėlusi klaida – buvo pavaizduotas Prancūzijos žemėlapis, nebeegzistuojantis jau šimtus metų.
Arenoje parodytoje „Prancūzijoje“ nėra net keletos regionų, visuotinai pripažįstamų Prancūzijos dalimi šimtus metų. Tai sukėlė didžiulį sirgalių juoką internete.
„NBA kažkodėl pasirinko senąją Kapetingų karalystę atitinkantį žemėlapį. Jie nepripažįsta Burgundijos aneksijos? Jie ginčija Nancy mūšio baigtį? Ar NBA prisieks ištikimybę Valua hercogams?“, – ironiškai klausė vienas internautas.
Tokia klaida iššaukė net ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono reakciją.
„Noriu patikinti mūsų kaimynus, kad žemėlapį jiems davėme ne mes. Visgi Wemby'is iš tikrųjų yra Prancūzijos pasididžiavimas“, – socialiniame tinkle X rašė E. Macronas.
Tuo tarpu „New York Times“ pabandė išsiaiškinti, kokio tai periodo žemėlapis buvo. Kalbinti net keletas istorikų vieningos nuomonės nepriėjo, o vienas iš viso teigė, kad tai – niekada neegzistavusios Prancūzijos ribos. Visgi dauguma teigė, kad toks žemėlapis – bent 600 metų senumo.
NBA tikino, kad grafiniai darbai buvo atlikti pasamdytos įmonės, kuri ir padarė klaidą.
Įtariama, kad tai – dirbtinio intelekto darbas, o jis, kaip žinia, yra linkęs daryti elementarių klaidų.
Victoras WembanyamaNBA Visų žvaigždžių savaitgalisNBA Visų žvaigždžių rungtynės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.