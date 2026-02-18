NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalyje – fanų pašaipas sukėlusi klaida: iššaukė net prezidento reakciją

Pristatant užsieniečių komandą, Los Andželo „Inuit Dome“ arenos palubėse buvo parodomas žemėlapis ir paryškinama šalis, iš kurios yra pristatomas atletas. Kai atėjo eilė pristatyti prancūzų vunderkindą Victorą Wembanyamą, išmaniajame ekrane pasirodė fanų pašaipas sukėlusi klaida – buvo pavaizduotas Prancūzijos žemėlapis, nebeegzistuojantis jau šimtus metų.
Arenoje parodytoje „Prancūzijoje“ nėra net keletos regionų, visuotinai pripažįstamų Prancūzijos dalimi šimtus metų. Tai sukėlė didžiulį sirgalių juoką internete.
„NBA kažkodėl pasirinko senąją Kapetingų karalystę atitinkantį žemėlapį. Jie nepripažįsta Burgundijos aneksijos? Jie ginčija Nancy mūšio baigtį? Ar NBA prisieks ištikimybę Valua hercogams?“, – ironiškai klausė vienas internautas.
Tokia klaida iššaukė net ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono reakciją.
„Noriu patikinti mūsų kaimynus, kad žemėlapį jiems davėme ne mes. Visgi Wemby'is iš tikrųjų yra Prancūzijos pasididžiavimas“, – socialiniame tinkle X rašė E. Macronas.
Tuo tarpu „New York Times“ pabandė išsiaiškinti, kokio tai periodo žemėlapis buvo. Kalbinti net keletas istorikų vieningos nuomonės nepriėjo, o vienas iš viso teigė, kad tai – niekada neegzistavusios Prancūzijos ribos. Visgi dauguma teigė, kad toks žemėlapis – bent 600 metų senumo.
NBA tikino, kad grafiniai darbai buvo atlikti pasamdytos įmonės, kuri ir padarė klaidą.
Įtariama, kad tai – dirbtinio intelekto darbas, o jis, kaip žinia, yra linkęs daryti elementarių klaidų.
