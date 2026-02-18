Neįmenama mįslė: šiauliečiai trečiąkart smogė šansų neišnaudojusiam „Lietkabeliui“

Pabaigoje Marius Valinskas galėjo baudomis suteikti šiauliečiams 4 taškų pranašumą, tačiau jis realizavo tik vieną metimą, o kitoje aikštės pusėje, likus mažiau nei trims sekundėms, Jamelas Morrisas išprovokavo Oskaro Pleikio pražangą mesdamas iš toli.
Šis realizavo tik pirmąjį metimą, tačiau Fardawsas Aimaqas spėjo atkovoti kamuolį puolime ir vėl privertė prasižengti O. Pleikį.
Tačiau ir kanadietis prametė pirmąjį metimą. Po šiauliečių pasitarimo baudas metė jau Cedricas Hendersonas, kuris taip pat pataikė tik vieną metimą, tačiau J. Morriso šūvis iš aikštės vidurio skriejo pro šalį iš galiausiai pergalę šventė svečiai.
Apie neįtikėtiną rungtynių atkaklumą byloja ir tas faktas, jog nė viena komanda nepirmavo didesniu kaip 6 taškų skirtumu.
Panevėžiečiams tai buvo paskutinioji repeticija prieš Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketvertą. Šeštadienį pusfinalyje jie mėgins įveikti Vilniaus „Rytą“. Šiauliečiai, savo ruožtu, žengė į pertrauką LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate, į kurį sugrįš tik kovo 8 dieną.
Ryškiausias nugalėtojų gretose buvo puikią sportinę formą demonstruojantis C. Hendersonas. Amerikiečio sąskaitoje – 23 taškai (6/7 dvit., 2/4 trit., 5/7 baud.) ir 24 naudingumo balai. Solidžiai pasirodė ir Cassiusas Stanley (12tšk., 7 atk. kam., 21 naud. bal.).
Tarp pralaimėtojų efektyviausias buvo F. Aimaqas, stokojęs vos taško iki dvigubo dublio (9 tšk., 11 atk. kam.) ir sukaupęs 17 naudingumo balų. Nuo jo beveik neatsiliko rezultatyviausiu ekipoje tapęs Lazaras Mutičius, kurio sąskaitoje – 16 taškų ir tiek pat naudingumo balų.
„Lietkabelyje“ pirmąsias rungtynes šiame sezone sužaidė neseniai komandą papildęs Nikola Radičevičius. Po ketverių metų į ekipą sugrįžęs serbas per 23 minutes pasižymėjo 5 taškais, net 9 rezultatyviais perdavimais, 5 atkovotais kamuoliais ir sukaupė 13 naudingumo balų.
Šeimininkai šįkart neturėjo ne tik Vytenio Lipkevičiaus ir Nojaus Radžiaus, bet ir be Justo Furmanavičiaus bei Danieliaus Lavrinovičiaus, o „Šiauliai“ vertėsi be Selimo Fofana.
Nerezultatyviame starte iš pradžių pirmavo svečiai (8:4), tačiau netrukus iniciatyvą perėmė šeimininkų komanda (12:8). Žaidimas apsilygino ir po dešimties minučių švieslentėje degė lygybė – 17:17.
Antrasis kėlinys taip pat ilgą laiką abiem komandoms sunkiai klostėsi atakuojant krepšį, o pirmaujanti komanda nuolat keitėsi. Krepšys atsirišo pirmosios dalies pabaigoje, o trapią persvarą į antrąją dalį nusinešė svečiai, kuriuos į priekį išvedė C. Stanley tolimas metimas – 41:39.
Po pertraukos kiek sėkmingiau rungtynes pratęsė D. Songailos kariauna (48:42), tačiau dviem tritaškiais panevėžiečiai išlygino rezultatą (48:48), o trečiojo ketvirčio pabaigoje patys susikrovė analogišką pranašumą (63:57), kurį netrukus perpus nubrauko Dovydo Romančenko metimas iš toli (60:63).
Sunkumai puolime komandas ir vėl užklupo lemiamame ketvirtyje, o laikui tiksint nei vieniems, nei kitiems nepavyko bent šiek tiek atitrūkti.
Prieš pat paskutinę minutę C. Hendersonas dvitaškiu išvedė savo komandą į priekį. Kitoje pusėje panevėžiečiai suklydo, tačiau tuo pačiu atsakė ir šiauliečiai. Po šarminės „Akvilės“ vandens pertraukėlės C. Hendersonas išprovokavo pražangą puolime, o prie baudų metimo linijos stojo Marius Valinskas.
„Lietkabelis“: Lazaras Mutičius 16, Paulius Danusevičius 15, Jamelas Morrisas 13, Fardawsas Aimaqas 9, Gabrielius Maldūnas 7, Dovis Bičkauskis 6.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 23, Cassiusas Stanley 12, Oskaras Pleikys 11, Marius Valinskas 10, Dovydas Romančenko 9.