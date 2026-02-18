Paskutinėje repeticijoje prieš KMT finalo ketvertą „Žalgiris“ nesunkiai įveikė kėdainiečius

Kauniečiai oponentams leido gerai jaustis tik pačioje mačo pradžioje, kuomet šeimininkai pirmavo 10:2. Per kelias minutes svečiai persvėrė rezultatą (18:16) ir atgal nebesižvalgė. Antrajame ketvirtyje žaliai baltų pranašumas vienu metu jau buvo itin solidus (42:23), tačiau prieš pertrauką kėdainiečiai dar sugbėjo priartėti – 29:42. Negana to, dvi technines pražangas užsidirbęs Laimonas Eglinskas buvo priverstas palikti rungtynes.
Po pertraukos šeimininkai nenuleido rankų ir vienu metu buvo arti to, jog sumažintų skirtumą iki viemžnklio (48:59), bet „Žalgiris“ greitai atstatė turėtą rezervą – 68:50.
Visus taškus ant „i“ svečiai sudėliojo paskutiniojo ketvirčio pradžioje, kuomet tęsė sėkmingą atkarpą ir susikrovė didžiulę persvarą (82:50). T. Masiulis leido pasireikšti jaunimo sistemos žaidėjams, o galiausiai finalinė sirena skelbė daugiau nei užtikrintą kauniečių pergalę.
Rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Dustinas Sleva, prie 16 taškų pridėjęs 6 atkovotus kamuolius ir surinkęs 22 naudingumo balus. Jam ant kulnų lipo 2002-ųjų kartos talentai – Ąžuolas Tubelis (11 tšk., 5 atk. kam., 21 naud. bal.) bei Mantas Rubštavičius (14 tšk., 4 atk. kam., 3 rez. perd., 21 naud. bal.).
„Nevėžyje-Paskolų klube“ lyderystės ėmėsi Kenny Pohto (10 tšk., 6 atk. kam., 19 naud. bal.) ir J.D. Muila (15 tšk., 7 atk. kam., 16 naud. bal.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: J.D. Muila 15, Trentas McLaughlinas 12, Kenny Pohto 10, Justinas Ramanauskas 8.
„Žalgiris“: Dustinas Sleva 16, Mantas Rubštavičius 14, Ąžuolas Tubelis ir Edgaras Ulanovas po 11, Mosesas Wrightas 10, Ignas Brazdeikis 9, Laurynas Birutis 8, Sylvainas Francisco 7.