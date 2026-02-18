SportasKrepšinis

Paskutinėje repeticijoje prieš KMT finalo ketvertą „Žalgiris“ nesunkiai įveikė kėdainiečius

Kauno „Žalgiris“ be didesnio vargo įsirašė aštuonioliktąją pergalę prieš pat Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketvertą. Tomo Masiulio kariauna svečiuose 91:67 (18:16, 24:13, 26:21, 23:17) sutriuškino Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ ir triumfavo jau keturioliktą kartą paeiliui.
Kauniečiai oponentams leido gerai jaustis tik pačioje mačo pradžioje, kuomet šeimininkai pirmavo 10:2. Per kelias minutes svečiai persvėrė rezultatą (18:16) ir atgal nebesižvalgė. Antrajame ketvirtyje žaliai baltų pranašumas vienu metu jau buvo itin solidus (42:23), tačiau prieš pertrauką kėdainiečiai dar sugbėjo priartėti – 29:42. Negana to, dvi technines pražangas užsidirbęs Laimonas Eglinskas buvo priverstas palikti rungtynes.
Po pertraukos šeimininkai nenuleido rankų ir vienu metu buvo arti to, jog sumažintų skirtumą iki viemžnklio (48:59), bet „Žalgiris“ greitai atstatė turėtą rezervą – 68:50.
Visus taškus ant „i“ svečiai sudėliojo paskutiniojo ketvirčio pradžioje, kuomet tęsė sėkmingą atkarpą ir susikrovė didžiulę persvarą (82:50). T. Masiulis leido pasireikšti jaunimo sistemos žaidėjams, o galiausiai finalinė sirena skelbė daugiau nei užtikrintą kauniečių pergalę.
Rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Dustinas Sleva, prie 16 taškų pridėjęs 6 atkovotus kamuolius ir surinkęs 22 naudingumo balus. Jam ant kulnų lipo 2002-ųjų kartos talentai – Ąžuolas Tubelis (11 tšk., 5 atk. kam., 21 naud. bal.) bei Mantas Rubštavičius (14 tšk., 4 atk. kam., 3 rez. perd., 21 naud. bal.).
„Nevėžyje-Paskolų klube“ lyderystės ėmėsi Kenny Pohto (10 tšk., 6 atk. kam., 19 naud. bal.) ir J.D. Muila (15 tšk., 7 atk. kam., 16 naud. bal.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: J.D. Muila 15, Trentas McLaughlinas 12, Kenny Pohto 10, Justinas Ramanauskas 8.
„Žalgiris“: Dustinas Sleva 16, Mantas Rubštavičius 14, Ąžuolas Tubelis ir Edgaras Ulanovas po 11, Mosesas Wrightas 10, Ignas Brazdeikis 9, Laurynas Birutis 8, Sylvainas Francisco 7.
