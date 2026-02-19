Ambicingas Vilniaus „Ryto“ tikslas – tapti „NBA Europe“ lygos dalimi

„NBA Europe“ iniciatyva, remiasi aiškia NBA ir FIBA vizija – profesionalizuoti krepšinio rinką Europoje ir išnaudoti tai, kas krepšinio verslo ekspertų įvardijama kaip „gerokai neįvertintas komercinis potencialas“. „Rytas“ mato save šio pokyčio smaigalyje, tikėdamas, kad NBA verslo modelio atėjimas į senąjį žemyną iš esmės pakeis klubinio krepšinio taisykles.
Siekdamas šio tikslo, klubas jau turėjo darbingų susitikimų su Vilniaus miesto savivaldybe. Abiejų pusių nuomonės sutapo: „NBA Europe“ lygio komanda Vilniuje yra bendra klubo ir miesto galimybė, kuri sustiprintų Vilniaus, kaip regiono lyderio, pozicijas, pritrauktų tarptautines investicijas bei pakeltų sostinės matomumą pasauliniu mastu.
Šis ambicingas siekis yra tik viena iš dalių „Ryto“ užsibrėžtoje strategijoje. Neseniai klubas paskelbė apie naująjį generalinį direktorių Martyną Gigą bei ambiciją tapti Nacionalinio stadiono komplekso operatoriais. Šios užduotys – profesionalus valdymo modelis ir moderni infrastruktūra – yra būtinas pamatas siekiant NBA lygio pripažinimo.
Vilniaus „Rytas“ generalinis direktorius Martynas Giga pabrėžia, kad klubas jau dabar yra teisingame kelyje:
„Šiandien mes esame FIBA ekosistemoje, o tai reiškia, kad esame per vieną žingsnį nuo NBA Europoje. Vertinant krepšinio rinką, akivaizdu, kad Europoje ji yra dar pakankamai neįvertinta. Į „Rytą“ žiūriu kaip į organizaciją su didžiuliu potencialu, kurį mes privalome išpildyti. Vilnius savo ekonominiu dydžiu ir krepšinio istorija turi būti šio regiono flagmanu, o NBA Europe yra tas galimybių langas, kuris atsiveria dabar. Mūsų tikslas – sukurti organizaciją, kuri būtų pasiruošusi pritraukti aukščiausio lygio investicijas ir suteikti fanams patirtį, kokios šis miestas nusipelnė.“
Vilniaus „Rytas“ planuoja toliau nuosekliai stiprinti organizacijos struktūrą, kad būtų pilnai pasirengęs lygos startui ir išnaudotų milžinišką potencialą.
