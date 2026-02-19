Į Kauno „Žalgirį“ artimiausiu metu sugrįžti neketinantis P. Motiejūnas įvertino „Ryto“ galimybes NBA Europos lygoje

Kalbėdamas su LRT žurnaliste Jūrate Anilionyte patikino, jog nuo krepšinio niekur nenutols, tačiau pareiškė, jog artimiausiu metu į „Žalgirį“ nesugrįš. Taip pat buvęs Kauno komandos ir Eurolygos vadovas teigė, jog turi daug planų su Tomu Okmau.
„Krepšinis, arenų valdymas, stadionų valdymas. Tai yra manyje ir nuo to nenutolsiu.
„Arenoje tikrai [išvysite]. Reikia mokyti vaikus palaikyti komandą ir bus geras šansas tą padaryti. Aš, kaip akcininkas, esu visiškai pasitraukęs iš „Žalgirio“ krepšinio komandos.
Bet iš kitų verslų nesu pasitraukęs ir iš tos pozicijos stebėsiu ir prisidėsiu. Turime daug minčių su Tomu Okmanu. Darbų tikrai yra, reikia panaudoti patirtį ir ryšius, kurie dabar yra sukurti, ir judėti į priekį. Tikrai pozityviai į viską žiūriu ir galvoju, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo P. Motiejūnas.
Pasak P. Motiejūno, NBA Europos projektas tikrai prasidės, tačiau 45-erių kaunietis neslepia, jog NBA bendradarbiautų su Eurolyga.
„Aš labai norėčiau, kad tai būtų bendra lyga, kad nebūtų dviejų, nes tai būtų kova. Ir rėmėjams, ir aistruoliams, ir televizijoms būtų sunku. Norėčiau, kad tai būtų bendra, ir tikiuosi, kad pavyks tai padaryti“, – optimistiškai kalbėti bandė P. Motiejūnas.
Kaunietis taip pat įvertino ambicingus Vilniaus „Ryto“ tikslus patekti į NBA Europos projektą.
„Jeigu tai būtų bendra lyga, tai sunkiai. Jeigu atskira, tai tiesiogiai patekti šansų nėra, bet yra kalbama, kad bus galima patekti iš FIBA čempionų lygos. Ar gali Vilniaus komanda laimėti Čempionų lygą? Žinoma, kad gali. Tuomet jie galėtų žaisti „NBA Europe“ lygoje. Krepšinis toks dalykas, kad mes jį mokame žaisti, o sėkmingo sezono atveju galima patekti“, – kalbėjo buvęs Eurolygos vadovas.
Paulius MotiejūnasKauno ŽalgirisVilniaus Rytas
