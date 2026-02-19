SportasKrepšinis

JAV studentų čempionate – pergalingas lietuvio tritaškis su pražanga

2026 m. vasario 19 d. 09:54
Lrytas.lt
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos laiku vykusiose JAV studentų pirmenybių (NCAA) rungtynėse herojumi tapo lietuvis Titas Sargiūnas.
Vilniaus „Ryto“ gynėjo Igno Sargiūno brolis atstovauja „Lipscomb“ universiteto ekipai, kuri praėjusią naktį svečiuose 75:72 (36:28,39:44) paskutinėmis sekundėmis palaužė „Bellarmine“ universiteto atstovus.
Rezultatui esant 71:72 šeimininkų naudai, „Lipscomb“ turėjo kamuolį. Aikštės gynybą paruošę oponentai nesugaudė lietuvio, kuris akimirką liko laisvas, gavo perdavimą bei smeigė tritaškį su pražanga.
T. Sargiūnas pataikė ir baudos metimą, o per likusias beveik penkias sekundes „Bellarmine“ atstovai sėkmingos atakos suregzti nebesugebėjo.
Nuo atsarginių suolelio rungtynes pradėjęs T. Sargiūnas iš viso pelnė 14 taškų (2/4 dvit., 3/8 trit., 1/1 baud.) ir buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje.
Šiame 2025-26 m. sezone 22-ejų kaunietis vidutiniškai renka po 9,7 taško, 2,1 atkovoto kamuolio ir 1,8 rezultatyvaus perdavimus, tritaškius realizuodamas 35% taiklumu.
Įdomu tai, kad T. Sargiūnas meta kaire ranka – priešingai nei Lietuvos rinktinėje žaidęs jo brolis Ignas.
