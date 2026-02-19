SportasKrepšinis

Likus dviems dienoms keičiasi vienas KMT snaiperių konkurso dalyvis

2026 m. vasario 19 d. 14:20
Artėjant Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketvertui, įvyko pasikeitimas viename savaitgalio akcentų – snaiperio konkurse, kurį remia „Betsson Casino“.

Dėl per rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ patirtos traumos Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ gynėjas Nedas Montvila konkurse nedalyvaus. Jį pakeis kėdainiečių legionierius Trentas McLaughlinas, ne kartą savo komandos sirgalius džiuginęs taikliais metimais iš tolimos distancijos – 41/109 tirt., (37,6%).
Pagal šiame sezone pataikytų tritaškių skaičių T. McLaughlinas nusileidžia tik Vilniaus „Ryto“ gynėjui Jordanui Walkeriui ir Klaipėdos „Neptūno“ lyderiui Arnui Veličkai – šiame sezone realizavusiems po 42 tritaškius.
Primename, kad snaiperio konkursas vyks vasario 21 dieną, šeštadienį, Šiaulių arenoje – tarp pirmųjų ir antrųjų pusfinalio rungtynių.
Karaliaus Mindaugo taurėLietuvos krepšinio lyga (LKL)Kėdainių Nevėžis

