Skaudus smūgis: D. Sabonis Lietuvos rinktinei šiemet nebeatstovaus

Nors iš pradžių lietuvio grįžimo į aikštelę terminas nebuvo skelbiama, D. Sabonio atstovaujamas „Sacramento Kings“ klubas atskleidė, kad aukštaūgio traumos situacija bus įvertinta tik prieš treniruočių stovyklos pradžia.
Klubų treniruočių stovyklos NBA lygoje prasideda tik rugsėjo gale, todėl tokia žinia reiškia, kad 29-erių lietuvis už Lietuvos rinktinę vasarą vyksiančiuose atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą „languose“ nežais.
S. Charanios teigimu, D. Sabonis menisko traumą buvo patyręs jau anksčiau, tačiau stengėsi žaisti nepaisydamas jos. Visgi galiausiai buvo priimtas sprendimas atlikti operaciją.
Lietuvos rinktinė vasarą žais dvejas rungtynes: liepos antrąją namuose priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o liepos penktąją lauks išvyka į Italiją.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai D grupėje yra iškovoję vieną pergalę ir patyrę vieną pralaimėjimą – tokį rezultatą yra pasiekusios visos keturios grupės ekipos. Į kitą etapą pateks trys geriausios grupės komandos, o pergalių ir pralaimėjimų santykis bus „persinešamas“ ir į antrąjį etapą, kuriame greičiausiai lauks Turkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės.
Antrojo etapo kovos prasidės rugpjūčio mėnesį bei po to tęsis 2026-ųjų lapkritį bei 2027-ųjų vasarį. Visose šiose rungtynėse D. Sabonio vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius neišvysime – pirmąjį kartą lietuvį sustabdys trauma, kitus du kartus – prasidėjęs NBA sezonas.
