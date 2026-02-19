T. Masiulis prieš KMT pusfinalį: „Motyvacijos tikrai netrūks“

„Po rungtynių Kėdainiuose šiandien turime atstatomąją treniruotę, rytoj pasportuosime, turėsime normalią treniruotę, pasiruošimą „Neptūnui“, o tada jau keliausime į Šiaulius – ten pavakarieniausime, išmiegosime ir kitą dieną žaisime rungtynes. Daug žaidėjų komandoje yra patyrę, visi žino tą teorijos specifiką, taip kad labai stipriai nereikia jų nuteikinėti, manau, kad visi supranta, jog kovojame dėl titulo“, – apie šių dienų planus ir nusiteikimą kalbėjo T. Masiulis.
Strategas dar kartelį akcentavo, kad dvejonių apie motyvaciją neturėtų kilti.
„Aš visą laiką sakau, kad jei reikia motyvuoti žaidėjus kovoti dėl titulo, tai tada mes jau čia kažką blogai darome. Žaidėjai tikrai yra suaugę ir supranta, kad mums ir kiekvienai kitai komandai čia yra svarbus tas titulas. Visos keturios komandos atvažiuoja kovoti dėl jo, tad manau, kad motyvacijos tikrai netrūks“, – atsakė T. Masiulis.
Šiame sezone „Neptūnas“ varžovams vidutiniškai meta po 95,6 taško, o tai – didžiausias rezultatas tarp visų LKL, kurią remia Betsson, komandų. Tiesa, į „Žalgirio“ krepšį klaipėdiečiai per tris susitikimus dar nėra įmetę daugiau nei 77 taškų.
„Visų pirma, tai reikės pamiršti tas trejas praėjusias rungtynes. Naujos rungtynės, nauja istorija, taip kad čia patys esame pasidarę išvadas ir manau, kad taip pat ir „Neptūnas“ bus jas pasidarę. Žinome, kad jie tikrai yra viena geriausiai puolančių komandų, tai, visų pirma, ir reikia stabdyti. Jei mes įsivelsime į tas taškų lenktynes, tai jiems bus parankus krepšinis, o iš mūsų pusės norime fiziškumo, stabdyti jų greitas atakas, neduoti įsižaisti pagrindiniams dviem įžaidėjams. Aišku, tikrai negalime koncentruotis tik į tuos du žaidėjus – jie kiekvienoje pozicijoje turi gerų žaidėjų, taip kad visų koncentracija turi būti maksimali“, – pagrindinius tikslus išskyrė T.Masiulis.
Galiausiai treneris pakomentavo ir žalgiriečių sveikatos būkles.
„Daugiau mažiau viskas gerai. Deividas Sirvydis buvo apsirgęs, bet tikimės, kad jis pasveiks ir turėsime 12 žaidėjų“, – pridėjo T. Masiulis.
KMT pusfinalis tarp „Žalgirio“ ir „Neptūno“ prasidės šį šeštadienį 15.15 val.
