„Lietkabelio“ pavojų išskyręs A. Gudaitis: „Visi sako, kad jie bus „underdogai“, bet manau kitaip“

Vilniečiai šiame finalo ketverte bandys nutraukti prakeiksmą – po 5 metų pertraukos žengti į finalą.
„Nereikia to pasiimti kaip kažkokio spaudimo, reikia pasiimti kaip motyvaciją – eiti, nieko nebijoti. Reikia pirmiems „duoti į dantis“ ir pasiimti tą pergalę“, – mentalitetą prieš Citadele KMT finalo ketvertą dėstė „Ryto“ kapitonas Artūras Gudaitis.
Jis pats puikiai mena laikus, kai „Rytas“ kėlė į viršų pirmą savo Citadele KMT trofėjų 2016 metais. Iki šiol tas finalas prieš „Žalgirį“ A.Gudaičiui yra įsiminęs ryškiai.
„Finalas buvo saldus“, – šypsosi jis.
Centras yra nusiteikęs, kad lengvos kovos pusfinalyje tikrai nebus, o „Ryto“ jis favoritu neįvardina ir beda pirštu – šį sezoną „Lietkabelis“ laimėjo dvi LKL, kurią remia „Betsson“, tarpusavio akistatas.
„Rytas“ leidžiasi į dar vieną titulo medžioklę, o prieš ją – pokalbis su kapitonu apie pralaimėjimų seriją, spręstas problemas, pavojingą „Lietkabelį“ ir kitą pusfinalio porą.
– Jau netrukus startuos KMT finalo ketvertas. Kokiomis nuotaikomis „Rytas“ jį pasitinka?
– Visi sako, kad „Lietkabelis“ bus „underdogai“, bet aš manau kitaip. Tai parodė ir LKL rungtynės. Treneris taip pat minėjo, jog nesame kažkokie favoritai, kad būtume tokie, reikia įrodyti aikštelėje. O aikštelėje su „Lietkabeliu“ kol kas balansas 0–2. Šį sindromą turime įveikti, visi esame pasiruošę, kiek žmonių turime, bandysime kažką įrodyti.
– Ar randate paaiškinimą, kodėl šį sezoną dukart pralaimėjote „Lietkabeliui“ ir vargstate prieš šį klubą?
– Jie turi savitą žaidimo stilių, kurį sukūrė Čanakas, kaip visi puikiai žinome. Matyt, jis „Rytui“ nėra labai tinkamas, kaip banaliai tai gal beskambėtų. Sunku atsakyti, kodėl pralaimime prieš „Lietkabelį“, nes pralaimime ne vien prieš juos (Šypsosi).
– Panevėžiečiai pastaruoju metu taip pat turi sunkumų – pralaimėjo ir pastarąsias LKL, kurią remia „Betsson“, rungtynes šiauliečiams.
– Taip, bet jie atvyksta į KMT ir atrodo, kad jiems kažkas kažką pašnabžda, uždeda burtų. Visada žaidžia gerą krepšinį ir susikoncentruoja, kai rungtynės yra svarbiausios. „Lietkabelis“ turi patyrusių žaidėjų, kurie žino, kaip tokius mačus reikia žaisti. Nebus lengva.
– Kaip „Rytas“ susitvarkė su pralaimėjimų serija LKL, kurią remia „Betsson“, kuomet teko matyti antraštes, jog tokios ilgos komanda dar nėra turėjusi?
– Buvo daug pokalbių, juos paliksiu viduje. Reikia tuos pokalbius perkelti į aikštelę. Sunkios buvo mums ir pastarosios rungtynės Utenoje, kurias žaidėme be trijų žaidėjų. Su pralaimėjimų serijomis susiduria visos ekipos, visos patiria duobelių, mūsų gal buvo gilesnė, bet bandome spręsti – tiek treneriai, tiek žaidėjai.
– Manote, jau galima teigti, kad „Rytas“ iš šios krizės išėjo?
– Žaidimas dar nėra geriausias, kokį norime matyti, tačiau einame link to.
– Jums pačiam kaip kapitonui teko inicijuoti daugiau tarpusavio pokalbių?
– Tikrai teko, nes buvo problemų viduje, rinkomės, šnekėjome, sprendėme. Atrodo, visi viską suprato. Reikia to supratimo aikštėje, ne kalbose.
– Šiemet „Rytas“ naujokais pasipildė anksčiau – ne prieš pat lemiamą sezono etapą. Ar jau jaučiate juos pilnai įlieję į sudėtį?
– Faktas, kad geriau juos atsivežti likus kuriam laikui iki atsakingiausių rungtynių. Manau, prie sistemos adaptavosi tiek Smithas, tiek Caroline‘as, nebevadinčiau jų naujokais. Jie pilnaverčiai mūsų komandos žaidėjai.
– „Rytas“ nežaidė KMT finale nuo 2020 metų. Ar dedate akcentą ant šio fakto, kad metas seriją nutraukti?
– Taip, dedame, treneris minėjo ne kartą. Bet irgi nereikia to pasiimti kaip kažkokio spaudimo, reikia pasiimti kaip motyvaciją – eiti, nieko nebijoti. Reikia pirmiems „duoti į dantis“ ir pasiimti tą pergalę.
– Esate vienas tų, kuris iškovoto pirmą „Ryto“ KMT titulą 2016 metais. Kaip prisimenate tą turnyrą?
– Kiekvienas titulas įsimintinas, ne išimtis ir šitas. Niekas negalvojo, kad galime laimėti, bet tos vienerios rungtynės viską lėmė. Tuo ir geras šis formatas. Šiame taurės turnyre irgi gali visko būti, nereikia nurašyti nė vienos komandos.
– Per karjerą žaidėte ne vieną taurės finalą. Galbūt galite išskirti įsimintiniausią?
– Galbūt įvardinčiau būtent 2016 metus. Jis man buvo toks pirmas, dar namuose – Vilniuje. Aišku, prieš tai su „Žalgiriu“ žaidėme LKF taurę. Bet tas 2016 m. laimėtas finalas buvo tikrai saldus.
– Ar įžvelgiate didelę intrigą kitoje pusfinalio poroje, kur susitiks „Žalgiris“ ir „Neptūnas“?
– Kaip ir sakiau, čia vienerios rungtynės. „Neptūnas“ yra puolanti komanda, jei jiems puolime bus gera diena, visko gali būti. Prieš metus visi turbūt irgi nurašė „Neptūną“, bet finalą jie pralaimėjo per vieną metimą. Nurašyti kažką būtų kvaila, tačiau be kalbų, kad „Žalgiris“ yra didelis favoritas.
– Šiemet yra gaji nuomonė, kad KMT „Žalgiris“ yra toks tvirtas favoritas, koks nebuvo pastaruosius keletą metų. Pritariate?
– Manau, kad taip, vis tiek Eurolygoje jie žaidžia labai gerai, LKL pailsina lyderius ir vis tiek laimi. Sudėties gyliu jie yra aplenkę visus, bet vienas mačas gali apversti visą į kitą pusę.
