Be šansų: Eurolygos autsaideriai krito taurės ketvirtfinalyje

Pierrico Poupet auklėtiniai ketvirtfinalyje 82:93 (28:16, 18:24, 19:26, 17:28) pralaimėjo FIBA Čempionų lygoje rungtyniavusiai „Cholet Basket“ komandai ir iškrito iš kovos dėl trofėjaus.
Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo DeAndre Gholstonas, pelnęs 28 taškus (8/9 dvit., 9/11 baud.) ir surinkęs 26 naudingumo balus. 15 taškus Šolė komandai pridėjo Geraldas Ayayi.
Nuo pralaimėjimo ASVEL neišgelbėjo 20 įžaidėjo Thomas Heurtelio taškų (5 atk. kam., 7 rez. perd., 27 naud.). 19 surinko prieš tris sezonus Lietuvoje rungtyniavęs Glynnas Watsonas.
Susiję straipsniai
FIBA Čempionų lygoje „Cholet Basket“ iš kovos dėl titulo pasitraukė įkrintamųjų etape, kai trijų rungtynių serijoje po atkaklios kovos pralaimėjo Mareko Blaževičiaus atstovaujamai Bursos „Tofaš“ ekipai.
ASVEL Eurolygoje užima paskutinę – dvidešimtą – vietą, per 28 rungtynes iškovoję tik 7 pergales.