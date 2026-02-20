Graikijos taurės finale išvysime abu grandus

Mariaus Grigonio atstovaujamas „Panathinaikos“ 91:61 (22:7, 24:19, 27:20, 18:15) sutriuškino Salonikų „Iraklis“.
Lietuvis nebuvo registruotas dvikovai.
Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje pasirodė T. J. Shortsas, kuris surinko 13 taškų.
Susiję straipsniai
Debiutavęs Nigelis Hayesas-Davisas pelnė 9 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 11 naudingumo balų.
„Olympiakos“ be didesnio vargo 91:67 (29:15, 19:18, 17:20, 26:14) nugalėjo Atėnų „Maroussi“.
Rezultatyviausiai Pirėjo komandoje pasirodė 16 taškų surinkęs Aleksanderis Vezenkovas.