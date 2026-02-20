Įsiutęs J. Valančiūnas: teisėjams teko saugoti varžovus nuo uteniškio

Ketvirtojo kėlinio pradžioje J. Valančiūnas ir Yanicas Niederhauseris po krepšiu grūmėsi dėl kamuolio, o Bennedictas Mathurinas pastūmė lietuvį į nugarą, dėl ko šis rėžėsi į Y. Niederhauserį.
Nepatenkintas šveicaras nustūmė lietuvį nuo savęs. Uteniškis bandė žodžiais išsiaiškinti santykius, tačiau jį nustūmė Krisas Dunnas.
Po šio momento lietuvis prarado savitvardą ir pasiruošė varžovus pamokyti jėga, tačiau teisėjai ir personalo darbuotojai laiku įsikišo ir nuramino aistras.
Susiję straipsniai
Peržiūrėję epizodą dar kartą teisėjai išdalino technines pražangas J. Valančiūnui, B. Mathurinui ir K. Dunnui.
Lietuvis rungtynes užbaigė su 6 taškais (2/3 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovotais ir 2 perimtais kamuoliais bei 2 klaidomis.
Rungtynių pabaigoje Jamalas Murray’us dar galėjo išplėšti pratęsimą. Likus žaisti 0,9 sek. kanadietis išprovokavo pražangą tolimo metimu rezultatui esant 112:115.
Vis dėl to gynėjas pataikė tik pirmus 2 metimus, 3-iasis skriejo pro šalį ir šeimininkai šventė pergalę.
Nugalėtojus į priekį vedė konfliktą užkūręs B. Mathurinas. Kanadietis surinko 38 taškus, 5 sugriebtus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
„Clippers“: Benedictas Mathurinas 38, Kawhi Leonardas 23, Derrickas Jonesas 22.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 22, Jamalas Murray’us 20, Bruce’as Brownas 19.
Jonas ValančiūnasLos Angeles ClippersDenver Nuggets
Rodyti daugiau žymių